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Sábado, 28 de marzo de 2026
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El Salvador

¿En qué consiste la polémica medida de cadena perpetua para menores de edad aprobada en El Salvador?

marzo 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El abogado Moisés Alonso Guzmán entregó detalles al programa La Tarde de NTN24 sobre la reforma de cadena perpetua para menores aprobada por la nación salvadoreña.

Para Moisés Alonso Guzmán, especialista en derecho internacional humanitario, la reciente aprobación de la cadena perpetua aprobada por parte del Congreso de El Salvador se da en medio de un “contexto en el cual se le está dando prioridad a la seguridad en el país”.

De acuerdo con el abogado, la última actualización de esta reforma, que viene presentando cambios desde el año 2022, contempla que la medida de cadena perpetua sea aplicada en casos como: “violaciones, acciones relacionadas con el terrorismo, lo cual engloba las pandillas y el homicidio”.

“Toda ley surge de la realidad; en El Salvador, el contexto por el cual se está endureciendo, siento yo, es porque había la utilización de menores de edad de estos grupos ilícitos para poder cometer delitos y, como la ley no los castigaba, eran autores mediatos inimputables”, señaló el especialista ante la medida tomada por el gobierno de Nayib Bukele y la iniciativa que en estos momentos adelantan otros países de la región como Argentina.

Ante esto, Guzmán no descarta que lleguen a presentarse “incidencias” por parte de organismos internacionales defensores de derechos humanos.

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