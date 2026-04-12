Jorge Rodríguez le resta importancia a las elecciones, amenaza a María Corina Machado y pide confiar en el mismo CNE que avaló el fraude de Maduro

El diario El País de España habló con Jorge Rodríguez, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional chavista sobre la economía, la captura del dictador Nicolás Maduro y las elecciones que pide el pueblo venezolano.

Rodríguez fue cuestionado sobre los rumores que apuntan sobre un traición interna que derivó en la captura de Maduro por parte del Ejército de Estados Unidos.

Aunque negó los rumores, dejó dudas al señalar que él, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello estuvieron cerca de Maduro el día de la captura.

"Estoy seguro de que no en lo que tiene que ver con los mandos políticos y militares. De hecho, la entonces vicepresidenta Rodríguez estuvo trabajando con el presidente Maduro hasta el día 2 a las ocho de la noche. Ese mismo día a las 22 yo conversé telefónicamente con él. Entiendo yo que Diosdado también estuvo en contacto permanente con él en esas horas", dijo.

Sobre las medidas aplicadas por el régimen ante la presión de Estados Unidos, Rodríguez aseguró que "Venezuela viene de una situación gravísima de bloqueo de sanciones en el pasado que generó un verdadero desmantelamiento del tejido económico del país" y desligó al régimen de la crisis económica pese a las décadas que el chavismo lleva en el poder

"Nosotros tenemos que reconocer nuestros errores, porque si no lo hacemos podemos correr el riesgo de volver a repetir ese problema", dijo.

Y, pese a que Estados Unidos ha estado en permanente contacto y tomando decisiones sobre el régimen, Rodríguez aseguró que Venezuela "no está" tutelada por el Gobierno Trump.

"Lo que sí hay es una relación de cooperación, un proceso que nosotros quisiéramos que fuera más rápido, como es ir levantando de manera paulatina las sanciones a la industria petrolera y al sistema financiero venezolano", dijo.

Fiel a las intenciones del régimen de ganar tiempo, Rodríguez bajó el tono y, pese a que la dictadura lleva años atornillada en el poder, aseguró que ahora son "nuevos tiempos" y hasta habló de "fortalecer las instituciones del Estado".

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Aunque Estados Unidos ha insistido en llevar a cabo elecciones próximamente, Rodríguez le restó importancia y dijo que "lo más importante ahorita es la economía".

"Es necesario que la economía venezolana avance hacia un dinamismo tal que la población sienta que todo este proceso valió la pena. Luego, estamos en un proceso de diálogo profundo con todos los factores de la oposición que se mantengan dentro de los cauces de la Constitución, incluso con sectores que viven en el exterior", agregó.

De forma cínica, el hermano de la jefa del régimen pidió "confiar en el árbitro electoral que organice esas elecciones", el mismo que avaló el fraude electoral de Nicolás Maduro en los últimos comicios.

A Rodríguez le preguntaron sobre María Corina Machado y sus intenciones de regresar a Venezuela y la acusó, sin fundamento, de buscar que "la violencia se imponga".

"Si revisan la Ley de Amnistía, se enumeraron 34 situaciones que generaron violencia y distorsión de la paz. Una sola se quedó fuera, que era la convocatoria e invasión del país y la convocatoria a golpes de Estado", dijo, dejando entrever que el régimen ordenaría su arresto.

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"No quiero ser insultante, bastante borbónica la señora Machado, porque pareciera que no haya aprendido nada y ella persiste en su planteamiento de que sea la violencia la que se imponga, de que sea el concepto de tierra arrasada, una cosa de la que nadie en Venezuela está hablando en este momento", agregó.

Posteriormente y con presos políticos aún detenidos arbitrariamente y siendo víctimas de torturas en centros penitenciarios de la dictadura, aseguró que encarcelar a rivales políticos se hizo porque "se cometieron errores que no se debieron haber cometido".

"No tenemos ningún tipo de complejo, no solamente en reconocerlo, sino que la presidenta Rodríguez y yo fuimos de los primeros en que solicitamos perdón", dijo.