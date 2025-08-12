NTN24
Martes, 12 de agosto de 2025
Israel - Hamás

La Unión Europea y varios países piden detener la "hambruna" en la Franja de Gaza; Israel responde negando que haya "desnutrición generalizada"

agosto 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Franja de Gaza (AFP)
Este martes, la Unión Europea, Reino Unido y Japón pidieron una acción urgente para detener la "hambruna" en la Franja de Gaza, en medio de los enfrentamientos entre el Ejército de Israel y el grupo terrorista Hamás.

"El sufrimiento humanitario en Gaza ha alcanzado niveles inimaginables. La hambruna se está desarrollando ante nuestros ojos", según una declaración conjunta firmada por la Unión Europea y los ministros de relaciones exteriores de 24 países, incluidos entre otros Canadá, Australia y Suiza.

En el documento los países firmantes piden a Israel que autorice a "todos los convoyes de ayuda humanitaria de las ONG internacionales y levantar los obstáculos que impiden la intervención de los trabajadores humanitarios".

La declaración está firmada por la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, y por los ministros de Relaciones Exteriores de 17 Estados miembros, entre ellos Francia, sin embargo, Alemania no hizo parte.

Pese a esto, los representantes no han llegado a un consenso sobre qué posición hacia Israel desde el inicio de su guerra en Gaza contra Hamás, en respuesta al ataque sin precedentes perpetrado el 7 de octubre de 2023 en territorio israelí por este movimiento islamista palestino.

Algunas naciones como Alemania insisten en el derecho de Israel a defenderse, en el respeto del derecho internacional, otras naciones como España, denuncian un "genocidio" contra los palestinos de Gaza.

Por su parte, el Gobierno de Israel aseguró el martes que "no hay señales de un fenómeno de desnutrición generalizada" en la Franja de Gaza, pese a las advertencias de la ONU sobre el riesgo de una hambruna.

Cogat, encargado de la administración civil de los territorios palestinos y que depende del ministerio de Defensa, indicó haber realizado un "examen exhaustivo" de los datos y cifras de Hamás sobre las muertes por desnutrición en el territorio palestino.

El ministerio de Salud en Gaza, bajo el control del movimiento terrorista Hamás, asegura que hasta la fecha murieron de hambre 227 personas, de las cuales 103 niños.

Sin embargo, Cogat difiere y señala "una diferencia significativa" entre estas cifras y "los casos documentados, con detalles completos de identificación" en los medios de comunicación y en las redes sociales, lo que "genera dudas sobre su credibilidad".

"El análisis caso por caso de las muertes publicadas muestra que la mayoría (...) sufrían de condiciones médicas preexistentes que provocaron el deterioro de su estado de salud, sin relación con su estado nutricional", afirmó Cogat

No hay "ninguna señal de un fenómeno de desnutrición generalizada" entre los gazatíes, concluyó Cogat, denunciando la "explotación cínica de imágenes trágicas" por parte del Hamas.

En contraste, Hamás difundió una larga "refutación de las mentiras" de Cogat, calificándolas como un "intento desesperado y vano de ocultar un crimen documentado a nivel internacional: la hambruna sistemática de la población de Gaza".

