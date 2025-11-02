"La vía de escape más fácil para que Maduro pueda mantener la vida es entregarse a la justicia internacional": excapitán de navío venezolano

Este domingo el Gobierno de Estados Unidos informó de un nuevo ataque a una presunta embarcación de tráfico de drogas en el Caribe mató a tres personas.

Estados Unidos ha desplegado barcos en el Caribe y ha enviado aviones de combate a Puerto Rico como parte de una gran fuerza militar que Washington alega es para frenar el tráfico de drogas.

Desde hace dos meses se ha llevado a cabo al menos 15 ataques estadounidenses contra presuntas embarcaciones de tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico, mismo que ha causado la muerte de al menos 65 personas en las últimas semanas, lo que genera críticas de gobiernos de la región.

Mientras tanto, sigue la presión sobre el régimen venezolano de Nicolás Maduro por una eventual operación estadounidense en suelo venezolano contra la dictadura.

Bernardo Jurado, excapitán de navío venezolano, ofreció una entrevista en La Tarde de NTN24 para hablar de la crisis entre Estados Unidos y el régimen venezolano.