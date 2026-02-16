NTN24
Rusia

Rusia rechaza las acusaciones "infundadas" de que el opositor ruso Navalni fue envenenado

febrero 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Vladimir Putin | Foto EFE
Reino Unido y cuatro países de Europa hicieron públicos los resultados de una investigación con muestras sacadas clandestinamente de Rusia tras su fallecimiento.

El Kremlin calificó este lunes de "infundadas" las acusaciones de un informe de cinco países europeos que asegura que el opositor Alexéi Navalni murió envenenado por una "toxina rara" cuando estaba en una prisión rusa, hace exactamente dos años.

El activista, que se opuso durante años al presidente ruso Vladimir Putin, falleció en prisión el 16 de febrero de 2024, a los 47 años.

Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y los Países Bajos acusaron a Moscú de haberlo "envenenado", según las conclusiones de una investigación publicada el sábado.

"Naturalmente, no aceptamos tales acusaciones. No estamos de acuerdo con ellas. Las consideramos sesgadas e infundadas", dijo a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en una rueda de prensa telefónica.

Este lunes la madre del opositor se congregó junto a otras personas frente al cementerio de Borísov, en Moscú, donde está enterrado su hijo y exigió "justicia".

"Esto confirma lo que ya sabíamos desde el principio. Sabíamos que nuestro hijo no murió simplemente en prisión, fue asesinado", dijo Naválnaya.

La tumba del opositor estaba cubierta de flores y también se ofició una ceremonia religiosa. Algunas de las personas que acudieron a rendirle homenaje iban tapadas con mascarillas quirúrgicas.

Las autoridades rusas han prohibido las organizaciones creadas por Navalni, acusadas de "extremismo" y "terrorismo", y cualquier apoyo público a su movimiento de oposición puede ser perseguido judicialmente.

Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y los Países Bajos hicieron públicos el sábado los resultados de una investigación con muestras sacadas clandestinamente de Rusia tras su fallecimiento.

Esta investigación concluyó que Navalni fue "envenenado" con una "toxina rara", la epibatidina, presente en la piel de las ranas dardo de Ecuador, según una declaración conjunta durante la Conferencia de Seguridad de Múnich.

"Solo el Estado ruso tenía los medios, un motivo y la oportunidad de utilizar esta toxina letal", señalaron los autores del informe, que responsabilizan a Moscú de su muerte durante su encarcelamiento en una prisión rusa en Siberia.

Hasta el momento, Moscú ha rechazado las acusaciones, sin proporcionar una explicación completa de su muerte y solo indicó que había sucumbido de forma arrepentida tras un paseo en su colonia penitenciaria.

