Miércoles, 06 de agosto de 2025
Cepal

Estas son las economías que más crecerán y las que menos en Sudamérica en 2025: Argentina destaca en lista que deja mal paradas a Venezuela, Bolivia y Ecuador

agosto 6, 2025
Por: Saúl Montes
Economía en Sudamerica - Canva
Las proyecciones indican que el producto interno bruto (PIB) real en América Latina y el Caribe crecerá en promedio 2,2% en 2025 y 2,3% en 2026.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas, presentó una nueva edición de su informe anual sobre materia económica en donde advierte que la región continúa en un prolongado período de bajo crecimiento.

Según el informe, se estima que el producto interno bruto (PIB) real en América Latina y el Caribe crecerá en promedio 2,2% en 2025 y 2,3% en 2026, manteniendo las tasas registradas en los dos años anteriores.

El informe, que fue presentado en una rueda de prensa presidida por el secretario ejecutivo de Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, destaca que las proyecciones para este año y el próximo apuntan a dinámicas diferenciadas entre subregiones y países.

Para el caso de América del Sur, se prevé una expansión del 2,7% en 2025, por encima del promedio regional, sustentada principalmente en la recuperación de Argentina y Ecuador, así como por el repunte del crecimiento en Colombia y la expansión de Paraguay. Pero la cifra volvería a moderarse en 2026, alcanzando un 2,4%.

En Centroamérica y México, se prevé un crecimiento del 1,0% en 2025, casi la mitad de la expansión de 1,8% registrada el año anterior, esto a causa del debilitamiento de la demanda externa, especialmente desde Estados Unidos, según el informe.

No obstante, algunos países de esta subregión como Guatemala, Panamá y República Dominicana mostrarán un desempeño más dinámico, con tasas superiores al 3,5% debido al empuje del sector servicios, el consumo privado y las remesas.

Para 2026, se anticipa una breve recuperación en la subregión del 1,7%, aunque seguirá viéndose fuertemente afectada por factores externos y su dependencia estructural de la economía estadounidense en los ámbitos comercial, financiero y migratorio.

En el Caribe, con excepción de Guyana que mantendría tasas de crecimiento elevadas gracias a inversiones en hidrocarburos, se tiene previsto un crecimiento del 1,8% en 2025 y 1,7% en 2026.

Estos son los países latinoamericanos que crecerán más económicamente en 2025 y los que menos:

El informe de la Cepal precisa que los países de Latinoamérica que mejor crecimiento tendrán este año serán: Argentina (5%), Panamá (4,2%), Paraguay (4%) y República Dominicana (3,7%), Guatemala (3,6%) y Costa Rica (3,5%).

Luego están Honduras (3,2%), Nicaragua (3,1%), Perú (3,1%), Uruguay (2,8%), Colombia (2,5%), Chile (2,4%), El Salvador (2,4%), Brasil (2,3%) y Venezuela (2%).

En una escala de crecimiento más baja están Bolivia (1,5%), Ecuador (1,5%) y México (0,3%).

Finalmente, el informe señala que los dos países que verán caer su economía en 2025 son Cuba (-1,5%) y Haití (-2,3%).

