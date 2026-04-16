"Las cárceles del régimen castrocomunista son lo más parecido a los campos de concentración de la Alemania nazi": José Daniel Ferrer sobre dictadura de Cuba

El Pentágono ha intensificado de manera discreta la planificación de posibles operaciones militares en Cuba, según reveló el diario USA Today, mientras el régimen de Miguel Díaz-Canel enfrenta una crisis sin precedentes y los diálogos con Washington permanecen estancados.

José Daniel Ferrer, líder disidente y exprisionero político cubano, coordinador del movimiento Unión Patriótica de Cuba, afirmó que "la situación que vive Cuba es la más terrible en décadas, en toda la historia moderna de nuestra nación".

En entrevista con NTN24, Ferrer reveló que "el 79% de los cubanos exiliados en el sur de la Florida están a favor de una intervención", según datos del Miami Herald, y aseguró que dentro de la isla el porcentaje es aún mayor.

“Nuestros compatriotas que están en la isla desean enormemente, desean grandemente, ansiosamente, que Donald Trump acabe de poner en movimiento una acción militar de tipo quirúrgico que saque del poder a la cúpula gobernante”, dijo Ferrer.

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La crisis humanitaria dentro de la isla alcanza niveles extremos. Ferrer denunció que "las cárceles del régimen castrocomunista son lo más parecido que en el siglo XXI uno pueda ver en un país a los campos de concentración de la Alemania nazi". El caso de Alexander Díaz Rodríguez, quien salió de prisión después de cinco años en condiciones de extrema desnutrición, evidencia esta realidad. “Ese es el físico de muchos presos”, resaltó.