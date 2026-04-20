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Lunes, 20 de abril de 2026
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Japón

Japón alerta que podría haber un "gran" terremoto tras sismo de magnitud 7,7 que estremeció el norte del país

abril 20, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Bandera de Japón (Canva)
Bandera de Japón (Canva)
Según la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres, los municipios de la región afectada emitieron órdenes de evacuación no obligatorias para más de 182.000 residentes.

Japón emitió el lunes una alerta especial en la que advirtió sobre un mayor riesgo de terremotos de magnitud 8.0 o superior, tras un fuerte sismo que sacudió el norte del país y provocó una alerta de tsunami.

La alerta de la Agencia Meteorológica de Japón se produjo pocas horas después de que un terremoto de magnitud 7.7 sacudiera las aguas del Pacífico frente a la prefectura de Iwate, al norte del país.

El sismo fue tan intenso que sacudió grandes edificios en la capital, Tokio, a cientos de kilómetros del epicentro.

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La agencia meteorológica indicó que "la probabilidad de que ocurra un nuevo terremoto de gran magnitud es relativamente mayor que en circunstancias normales".

Según la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres, los municipios de la región afectada emitieron órdenes de evacuación no obligatorias para más de 182.000 residentes.

Aproximadamente 40 minutos después del terremoto, una ola de tsunami de 80 centímetros (31 pulgadas) impactó el puerto de Kuji, en Iwate, según la agencia meteorológica, que inicialmente había estimado la magnitud en 7.4 antes de revisarla al alza.

La agencia indicó que el aviso posterior sobre un posible nuevo terremoto solo reflejaba un riesgo elevado, sin ofrecer predicciones específicas.

"Aunque la probabilidad es baja, existe la posibilidad de que ocurra otro terremoto importante; por lo tanto, revisen sus medidas de preparación ante terremotos en estas áreas", señaló en un comunicado.

Por la noche, las autoridades redujeron ligeramente la alerta de tsunami, pero mantuvieron un aviso sobre posibles olas de hasta un metro (3.3 pies) a lo largo de la extensa costa del Pacífico nororiental.

No se reportaron heridos graves ni daños significativos de inmediato, declaró el secretario jefe del Gabinete, Minoru Kihara, en una conferencia de prensa.

Imágenes de la cadena nacional NHK no mostraron daños claramente visibles alrededor de varios puertos en Iwate.

Sin embargo, las autoridades han reiterado que podrían producirse réplicas en la zona durante la próxima semana, especialmente en los próximos dos o tres días, lo que podría "provocar temblores aún más fuertes".

La oficina del primer ministro informó que había creado un equipo de gestión de crisis y que el gobierno estaba trabajando para determinar si hubo víctimas o daños materiales graves.

"Para quienes viven en zonas donde se han emitido alertas, por favor, evacúen a lugares más altos y seguros", declaró la primera ministra Sanae Takaichi.

Japón es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo, situado sobre cuatro grandes placas tectónicas en el borde occidental del "Anillo de Fuego" del Pacífico.

El archipiélago, hogar de unos 125 millones de personas, experimenta aproximadamente 1500 sismos al año y representa alrededor del 18% de los terremotos mundiales.

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La gran mayoría son leves, aunque los daños que causan varían según su ubicación y la profundidad a la que se producen.

Japón está marcado por el recuerdo del devastador terremoto submarino de magnitud 9.0 ocurrido en 2011, que provocó un tsunami que dejó alrededor de 18.500 muertos o desaparecidos y causó una fusión nuclear catastrófica en la central de Fukushima.

En 2024, la agencia meteorológica emitió su primer aviso especial sobre un posible megaterremoto en la fosa de Nankai.

Esta fosa submarina de 800 kilómetros es donde la placa tectónica oceánica del mar de Filipinas se subduce —o se desliza lentamente— bajo la placa continental sobre la que se asienta Japón.

El gobierno ha declarado que un terremoto en la fosa de Nankai y el consiguiente tsunami podrían causar hasta 298.000 muertos y daños por valor de hasta 2 billones de dólares.

En diciembre de 2025 se emitió otra alerta de "megaterremoto" de una semana de duración tras un temblor de magnitud 7,5 frente a la costa norte, que dejó más de 40 heridos, pero no causó daños importantes.

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