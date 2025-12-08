Terremoto de magnitud 7,6 golpeó a Japón y provocó una alerta de tsunami sin mayores consecuencias

Un gran terremoto sacudió la costa norte de Japón el lunes, y la agencia meteorológica del país registró dos olas de tsunami de 40 centímetros y los medios locales informaron de heridos.

El Servicio Geológico de Estados Unidos dijo que el sismo de magnitud 7,6 se produjo a las 14.15 GMT frente a Misawa, en la costa japonesa del Pacífico, a una profundidad de 53 kilómetros.

La Agencia Meteorológica de Japón emitió una alerta de tsunami y una primera ola afectó un puerto en la región norte de Aomori, donde se encuentra Misawa, a las 11:43 locales.

A las 23:50 horas, otra ola llegó a la ciudad de Urakawa, en la región de Hokkaido, dijo la agencia.

Ambas olas midieron 40 centímetros (16 pulgadas), agregó.

La emisora ​​pública NHK citó a un empleado de un hotel en la ciudad de Hachinohe en Aomori diciendo que hubo algunos heridos y que imágenes en vivo mostraban fragmentos de vidrio rotos esparcidos por las calles.

El sismo también se sintió en el centro norte de Sapporo, donde sonaron las alarmas en los teléfonos inteligentes para alertar a los residentes.

Un reportero de NHK en Hokkaido describió un temblor horizontal de alrededor de 30 segundos que le impidió mantenerse de pie mientras se producía el terremoto.

La agencia meteorológica advirtió anteriormente que se esperaba que un tsunami de hasta tres metros (10 pies) golpeara la costa del Pacífico de Japón.

Japón se encuentra sobre cuatro placas tectónicas principales a lo largo del borde occidental del "Anillo de Fuego" del Pacífico y es uno de los países tectónicamente más activos del mundo.

El archipiélago, donde viven unos 125 millones de personas, sufre alrededor de 1.500 temblores al año.

La gran mayoría son leves, aunque los daños que causan varían según su ubicación y profundidad bajo la superficie terrestre.