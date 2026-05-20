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Miércoles, 20 de mayo de 2026
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Dictadura en Cuba

Fiscal general de EE. UU. aclara que la acusación contra Raúl Castro no es simbólica sino que "hay una orden de arresto en su contra"

mayo 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Todd Blanche, fiscal general de Estados Unidos / Raúl Castro, dictador cubano - Fotos: EFE
Todd Blanche, fiscal general de Estados Unidos / Raúl Castro, dictador cubano - Fotos: EFE
El funcionario de la unión americana además resaltó: "Si matas norteamericanos, te perseguiremos".

Este miércoles, el dictador cubano Raúl Castro fue acusado formalmente por un tribunal federal en el sur de Florida, Estados Unidos, por su participación directa en el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996, hecho en el que murieron cuatro ciudadanos norteamericanos.

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Al respecto, el fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, aseguró que Castro afrontará la Justicia en Estados Unidos.

“Esto no es una acusación simbólica, hay una orden de arresto en su contra, esperamos que comparezca aquí por voluntad propia o de otra manera”, sostuvo Blanche.

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"Si matas norteamericanos, te perseguiremos... Por primera vez en casi 70 años, altos liderazgos del régimen cubano afrontan cargos en este país", subrayó.

Además del dictador cubano, otras cinco personas figuran también como acusadas en esta causa judicial que intensifica la campaña de máxima presión del presidente Donald Trump contra el régimen de La Habana.

Concretamente, el 24 de febrero de 1996, aviones de combate de la Fuerza Aérea Cubana derribaron dos avionetas desarmadas de la organización humanitaria "Hermanos al Rescate".

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El ataque, perpetrado en aguas internacionales del Estrecho de Florida, resultó en la muerte de cuatro pilotos cubanoamericanos.

En 1996, Raúl Castro se desempeñaba como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Cuba y vicepresidente del Consejo de Estado.

Años después tomó el poder en Cuba. Asumió de forma interina el 31 de julio de 2006 tras la enfermedad de su hermano Fidel, y ocupó de manera ilegítima la presidencia del 24 de febrero de 2008 al 18 de abril de 2018.

Además, se mantuvo como el máximo líder del Partido Comunista de Cuba (PCC) hasta abril de 2021, momento en el que dejó la secretaría general para ceder el cargo a Miguel Díaz-Canel.

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