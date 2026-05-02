“De verdad que es una gran burla para el país”: Avilio Troconiz cuestiona las palabras de Delcy frente a la crisis energética que afronta el estado de Zulia

A causa del descuido del régimen venezolano, los ciudadanos del estado de Zulia se enfrentan a constantes racionamientos de energía desde hasta 12 horas en medio de temperaturas superiores a 40 grados.

Una situación que durante los últimos días ha incrementado la indignación de los ciudadanos, luego de que la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, manifestara que “Cuando aquí se va la luz en la madrugada, yo tampoco duermo”.

Frente a este tema y las más recientes declaraciones de Rodríguez, el programa La Tarde de NTN24 habló con Avilio Troconiz, presidente del Partido Primero Justicia de Zulia.

Para Troconiz “De verdad que es una gran burla para el país, pero sobre todo para esta región occidental (…) El caso del racionamiento eléctrico acá en el Zulia es una tragedia y de verdad que hay que tener una cara dura para poder decir que ya no duerme tampoco cuando en el Zulia se va la luz por tantas horas”.

Aparte de la “desinversión”, el presidente del Partido Primero Justicia de este estado señaló: "Yo le puedo decir que esto tiene varias causales. Una de las causas más importantes fue la falta de proyectos a largo plazo, pero aquí de verdad hubo el dinero. En ese momento se le inyectó dinero, pero aquí también tenemos que decir que la corrupción acabó con todos los proyectos”.

Pese a que es claro que, los constantes racionamientos se deben a la falta de inversión en el sector energético, la dictadura chavista se sigue escudándose en temas climáticos, lo cual Avilio Troconiz, cataloga como “una burla”.

"Y fíjese que, a pesar de todo, pues el régimen ha atribuido apagones recientes, incluso factores climáticos como lluvias, descargas eléctricas. Es una burla”, agregó.

Para Troconiz, es claro que las tomadas solo son paños de agua tibia, que al final terminan afectando no solo a los ciudadanos, sino a otros sectores como el comercio, especialmente a aquellos que trabajan con productos refrigerados.

"Es decir, ellos han venido sacando excusa tras excusa. Lo cierto es que los venezolanos no creemos ningún cuento. O sea, de verdad estamos cansados", sentenció.