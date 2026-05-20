La UEFA anuncia cambios en el formato para la Liga de Naciones y las eliminatorias europeas al Mundial

Este miércoles, en medio de su comité ejecutivo, la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA), en Estambul, anunció que la Liga de Naciones europea y las eliminatorias de esta para Eurocopas y Mundiales, a partir del año 2028, se jugará bajo un nuevo formato, similar al que se usa actualmente en la Liga de Campeones.

Creada en 2018 y disputada a lo largo de dos años, la Liga de Naciones pasará de las cuatro ligas o divisiones actuales a tres de 18 equipos cada una, propuesta que aún se debe “perfeccionar” antes de su aprobación en el mes de septiembre.

“Cada grupo estará compuesto por tres grupos de seis que se enfrentarán cada uno a cuatro rivales a partido único y otro a ida y vuelta, para un total de seis partidos: en casa o fuera contra equipos de otros bombos, y en casa y fuera contra rivales de su mismo bombo", indicaron.

Entre tanto, las instancias que complementan este formato, como los cuartos de final, la final four y los playoffs de promoción y descenso, no presentarán cambios.

En cuanto a las clasificatorias mundialistas y las Eurocopas, la UEFA indicó que también se “adoptará una estructura dividida en categorías", ligadas a la Liga de Naciones: la Liga 1 reunirá a los 36 equipos de las Ligas A y B de la Liga de Naciones, y la Liga 2 los 18 equipos restantes -o 19 en el caso de la reintegración de Rusia, excluida desde 2022.

La Liga 1 estará formada por tres grupos de doce equipos, sorteados a partir de tres bombos, y cada equipo disputará seis partidos de ida y vuelta contra seis rivales diferentes, "dos por bombo", siguiendo el mismo modelo de las competiciones europeas de clubes.

La Liga 2 se organizará como la Liga C de la Liga de las Naciones, con tres grupos de 6 (o uno de 7).

En ese sentido, para acceder a las fases finales tanto de la Eurocopa como del Mundial, "los equipos mejor clasificados de cada grupo de la Liga 1 se clasificarán directamente", y las plazas restantes se decidirán mediante repescas a las que se accederá también desde la Liga 2.

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, indicó que “los nuevos formatos mejorarán el equilibrio competitivo, reducirán el número de partidos intrascendentes, ofrecerán una competición más atractiva y dinámica para los aficionados, al tiempo que garantizarán una oportunidad justa de clasificación para todas las selecciones y sin añadir fechas adicionales al calendario internacional".