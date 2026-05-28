Funcionarios de Estados Unidos estarían impulsando un billete con el rostro del presidente Trump

Recientemente, surgieron informes que indican que funcionarios de la Casa Blanca impulsan un billete de 250 dólares con el rostro del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según reseñaron algunos medios de comunicación, entre ellos Infobae, funcionarios de la Administración Trump presionaron a la oficina encargada de imprimir el papel moneda del país para que diseñara uno con el retrato del mandatario republicano.

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El medio antes mencionado señaló que desde el año pasado, dos funcionarios designados políticamente en el Departamento del Tesoro (Brandon Beach y Mike Brown) instaron a la Oficina de Grabado e Impresión adscrita a la agencia para iniciar el prototipo del billete.

Citó a empleados, quienes bajo condición de anonimato, indicaron que la medida suscitó preocupación debido a que la ley federal de Estados Unidos solo permite que aparezcan personas fallecidas en los billetes.

Cabe mencionar que, para el mes de marzo, el Departamento del Tesoro anunció que la firma del presidente Donald Trump aparecerá en futuros billetes del país.

Según dijo la entidad en ese entonces, la medida se tomó en “en honor al 250 aniversario de los Estados Unidos de América”.

“La firma del presidente Donald J. Trump aparecerá en los futuros billetes estadounidenses junto con la del secretario del Tesoro, lo que supone la primera vez en la historia que un presidente en ejercicio firma un billete”, detalló en un comunicado el departamento.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo: “Bajo el liderazgo del presidente Trump, estamos en camino hacia un crecimiento económico sin precedentes, un dominio duradero del dólar y una sólida estabilidad fiscal”.

Mientras que el tesorero Brandon Beach dijo: “La huella del presidente en la historia como artífice del resurgimiento económico de la Edad de Oro de Estados Unidos es innegable. Imprimir su firma en la moneda estadounidense no solo es apropiado, sino también merecido”.