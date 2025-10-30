Líder de extorsionadores del mercado mayorista de Coche, en Caracas, es abatido por la policía

Joel Antonio Colina, de 40 años, había sido identificado como uno de los principales cabecillas de las peligrosas bandas criminales de 'Yender La Vega' y 'Dimas La Guaira'.

Ambas bandas mantienen azotados a los comerciantes del Mercado Mayorista de Coche, parroquia Coche, uno de los más importantes de Caracas.

Joel Antonio Colina era buscado además por homicidio intencional y las comisiones de la División de Investigaciones de Extorsión, quienes lograron ubicarlo en un caserío de Ocumare del Tuy, estado Miranda.

Según el CICPC era el encargado de ubicar a los comerciantes del mercado, e informarles que por órdenes de Yender y Dimas, debían cancelar 100 dólares por cada camión que ingresaba al mismo o tomarían venganza.

Las amenazas iban desde atentar contra sus vidas o contra las unidades que descargaban la mercancía, a fin de perjudicar su patrimonio económico.

"Colina al verse acorralado por las comisiones policiales, desenfundó un arma de fuego accionándola a fin de evadirse, iniciando un intercambio de disparos en el que falleció posteriormente", dice la reseña del CICPC.

La policía dice que sigue la investigación a fin de desarticular estas organizaciones delictivas que perjudican a los pequeños y grandes comerciantes de Coche.