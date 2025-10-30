NTN24
Jueves, 30 de octubre de 2025
Jueves, 30 de octubre de 2025
banda

Líder de extorsionadores del mercado mayorista de Coche, en Caracas, es abatido por la policía

octubre 30, 2025
Por: Maryorin Méndez
Extorsionador de Coche
Extorsionador de Coche
Antes del enfrentamiento se logró identificar a la red que mantiene azotados a los comerciantes.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Joel Antonio Colina, de 40 años, había sido identificado como uno de los principales cabecillas de las peligrosas bandas criminales de 'Yender La Vega' y 'Dimas La Guaira'.

Ambas bandas mantienen azotados a los comerciantes del Mercado Mayorista de Coche, parroquia Coche, uno de los más importantes de Caracas.

o

Joel Antonio Colina era buscado además por homicidio intencional y las comisiones de la División de Investigaciones de Extorsión, quienes lograron ubicarlo en un caserío de Ocumare del Tuy, estado Miranda.

Según el CICPC era el encargado de ubicar a los comerciantes del mercado, e informarles que por órdenes de Yender y Dimas, debían cancelar 100 dólares por cada camión que ingresaba al mismo o tomarían venganza.

Las amenazas iban desde atentar contra sus vidas o contra las unidades que descargaban la mercancía, a fin de perjudicar su patrimonio económico.

"Colina al verse acorralado por las comisiones policiales, desenfundó un arma de fuego accionándola a fin de evadirse, iniciando un intercambio de disparos en el que falleció posteriormente", dice la reseña del CICPC.

La policía dice que sigue la investigación a fin de desarticular estas organizaciones delictivas que perjudican a los pequeños y grandes comerciantes de Coche.

Temas relacionados:

banda

Mercado

Caracas

Extorsión

CICPC

Secuestro

Asesinato

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Lo que hemos visto aquí es un baño de sangre”: director de Human Rigths Watch en Brasil cuestionó megaoperativo policial en Río de Janeiro que terminó con más de 100 muertos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Brasil se está volviendo un narcoestado y Lula no quiere clasificar a los grupos criminales como organizaciones terroristas”: diputado brasileño Marcel Van Hattem

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Cuatro semanas de cierre de Gobierno Federal en EE. UU.: ¿Cuál es su impacto?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Operativo en Río de Janeiro: ¿una nueva estrategia en la lucha contra el narcotráfico en Brasil?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Gerente de Amnistía Internacional Venezuela, Manuel Finol, fue puesto en libertad tras haber sido detenido por el régimen de Nicolás Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Lo que hay detrás de uno de los sobrevivientes a los ataques a narcolanchas en el Pacífico: ya había sido condenado en EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro - EFE
Venezuela

Maduro arremetió contra la primera ministra de Trinidad y Tobago y la calificó de "alcahueta" con EE. UU.

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

Revelan audaz plan propuesto al piloto de Maduro para entregarlo a EE. UU. y resurgen las dudas sobre la posibilidad de "traición" al líder del régimen

Guerrilla del ELN - Foto: EFE
ELN

Las terroríficas prácticas que sigue utilizando el grupo criminal ELN: anunció un "juicio revolucionario" contra cuatro secuestrados

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4
Huracán Melissa

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4

Bombarderos B1 de EE.UU. | Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Exasesor de Seguridad de la Casa Blanca explica qué hacían los dos bombarderos B1 de EE. UU. a pocos kilómetros de la costa venezolana

Más de Actualidad

Ver más
Buque USS Jason Dunham - Foto de referencia de AFP
Estados Unidos

"Trump no quiere simplemente presionar, sino un cambio de régimen": analistas sobre despliegue militar en el Caribe

Cámara de Representantes de Colombia
Cartel de Los Soles

Cámara de Representantes de Colombia declara al Cartel de los Soles como organización "narcoterrorista transnacional y financiadora del terrorismo"

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz, y Nicolás Maduro - Fotos: EFE
María Corina Machado

Maduro califica de "bruja demoníaca" a María Corina Machado días después de ser galardonada con el Nobel de Paz

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Argentina, Ecuador, Paraguay y Costa Rica dan portazo histórico a dictadura de Cuba

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Buque USS Jason Dunham - Foto de referencia de AFP
Estados Unidos

"Trump no quiere simplemente presionar, sino un cambio de régimen": analistas sobre despliegue militar en el Caribe

Vinicius y el futbolista del Getafe Kiko Femenía | Foto: EFE
Vinicius

Jugador que protagonizó picante cruce con Vinícius se refirió a lo sucedido en el campo de juego: "Si los árbitros caen, va a seguir igual"

Cámara de Representantes de Colombia
Cartel de Los Soles

Cámara de Representantes de Colombia declara al Cartel de los Soles como organización "narcoterrorista transnacional y financiadora del terrorismo"

Presos políticos en Venezuela

Piden clemencia para jóvenes condenadas por imprimir franelas con el derribo de la estatua de Chávez: Un "patriota cooperante" las encargó

Bad Bunny | Foto EFE
Super Bowl

Estos son los cinco shows del medio tiempo más vistos en la historia del Super Bowl: ¿podrá Bad Bunny entrar en esta lista?

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz, y Nicolás Maduro - Fotos: EFE
María Corina Machado

Maduro califica de "bruja demoníaca" a María Corina Machado días después de ser galardonada con el Nobel de Paz

Aeropuertos de Estados Unidos - EFE
Aeropuertos

Alertan sobre posible caos en aeropuertos de Estados Unidos por el cierre del Gobierno: "Estamos entrando en una temporada de vacaciones"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda