Baterista de la banda Maná, Álex González, sufrió una fuerte caída en pleno concierto en Estados Unidos

La reconocida banda mexicana de rock Maná se encuentra actualmente recorriendo Estados Unidos con su gira musical ‘Vivir Sin Aire Tour’.

Durante uno de sus recientes shows en la unión americana, uno de los integrantes de la banda sufrió un pequeño percance en pleno show.

Se trata el baterista de la banda, Álex González, quien en pleno concierto sufrió una fuerte caída convirtiéndose en tendencia en las diferentes redes sociales.

Mientras estaban interpretando su tema ‘Déjame entrar’, el artista, conocido por sus fans como ‘El Animal’, intentó realizar una pirueta mientras tocaba la batería.

Sin embargo, en ese momento estaba tan emocionado y absortó en la canción que cuando giró, perdió el equilibrio y terminó cayendo hacia un costado del set de su batería.

Pese a que se cayó, ninguno de los otros integrantes de la banda Fernando “Fher” Olvera, Sergio Vallín y Juan Calleros, se dieron cuenta del incidente.

Pero los aficionados que grabaron y presenciaron el momento alabaron el profesionalismo del músico para levantarse y continuar como si nada hubiera sucedido.

“Lo bueno es que incorporó de inmediato”, “Menos mal, nadie lo vio”, “Ni una caída puede detener al animal”, “Álex se emociona demasiado”, son algunos de los comentarios.

Pese al incidente el resto del concierto continuó con total normalidad cautivando a los asistentes.

Los intérpretes de ‘Mariposa traicionera’ continúan recorriendo Estados Unidos con su gira ‘Vivir Sin Aire Tour’.

Con esta gira musical, la banda mexicana visitará lugares como Los Ángeles, Detroit, Orlando, Miami, San José y Brooklyn.

Además, de gozar de una exitosa gira, la famosa banda logró otro hito en su carrera al ser nominada al Salón de la Fama del Rock and Roll.