Son adultos mayores y respetados sindicalistas los nuevos secuestrados del régimen de Maduro

En las últimas horas gremios y sindicatos han denunciado la detención del presidente de FetraConstrucción y miembro de la comisión de la Confederación de Trabajadores de Venezuela; William Lizardo, así como del secretario general (e) de la CTV, José Elias Mata.

José Elias Mata y William Lizardo

Ambos, adultos mayores y muy solventes voceros de la clase trabajadora de Venezuela, fueron desaparecidos en Valencia y Caracas respectivamente, por agentes de la Policía Nacional Bolivariana, sin que se haya dado información a los familiares de su paradero y cargos que le imputan.

"AlertaSNTP | La tarde de este #29Nov fue detenido el dirigente sindical y secretario general (e) de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), José Elias Mata.

La Policía Nacional Bolivariana (PNB) allanó su residencia en la urbanización Bello Monte, en Caracas, y se lo llevó.

Exigimos su libertad inmediata", denunció el Sindicato de los Trabajadores de la Prensa, así como Provea.

Mientras que el Observatorio Venezolano por la Libertad Sindical denunció: "El viernes fue detenido, en el terminal de pasajeros de Valencia por la División de Inteligencia Estratégica de la PNB, el compañero William Lizardo, presidente de FetraConstrucción y miembro de la comisión de la CTV que participa en el Foro de Dialogo Social. El compañero tiene problemas cardiacos y su familia no ha podido hacerle llegar los medicamentos, porque les niegan la detención".

La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) expresó en un comunicado "su profunda preocupación y denuncia públicamente la detención arbitraria de su Secretario General, José Elías Torres, efectuada sin la existencia de una orden judicial ni de hechos que configuren violación alguna del ordenamiento jurídico venezolano".

VEA TAMBIÉN Maduro pide a los trabajadores que se declaren en huelga general en caso de ser derrocado y hasta que sea restituido o

"El compañero Torres es un dirigente de reconocida trayectoria y, en la actualidad, coordina la representación de esta

Confederación ante el Foro de Diálogo Social que se desarrolla en el país, instancia tripartita integrada por centrales sindicales, el sector empresarial y el gobierno nacional, con asistencia técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Asimismo, ejerce funciones como delegado ante dicha organización en las reuniones donde se evalúa la situación del caso Venezuela.

Denunciamos y deploramos también la detención del compañero William Lizardo, presidente de Fetraconstrucción, cuyo paradero es desconocido desde el viernes 28 de este mes", apunta.

Distintas ONGs denuncian que en Venezuela se produce una detención y media en promedio al día.