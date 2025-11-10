James Rodríguez le dice adiós al Club León: estas fueron las palabras de despedida del técnico Ignacio Ambriz

El futbolista colombiano James Rodríguez disputó su último encuentro con el Club León de México. Por lo menos así lo dejó ver el técnico del conjunto Esmeralda, Ignacio Ambriz, quien en rueda de prensa posterior al juego en el que su equipo cayó 2 a 1 ante Puebla, dirigió unas palabras hacia el volante cafetero, a quien le deseó “lo mejor”.

El entrenador se refirió al intercambio de palabras que tuvo con el también jugador de la selección Colombia, previo al inicio del encuentro y finalizado el mismo.

“Le pedí antes del partido que lo disfrutara, que de alguna u otra manera no era una despedida como la que él hubiera querido, buscando otro tipo de partido”, indicó el Ambriz.

“Nacho”, como también se le conoce al entrenador de las Fieras, destacó la ovación del público a James Rodríguez, a quien le reconoció que será recordado en el balompié manito por el talento demostrado durante su estadía en la Liga MX.

“La verdad que el cariño de la gente se lo mostró cuando salió; él también lo agradece y le dije ‘a donde vayas, siempre dejarás un buen recuerdo en México’ y desearle lo mejor”, indicó el técnico del Club León.

No es para menos; el futbolista colombiano, a pesar de la derrota de su equipo, tuvo un destacado rendimiento durante los 83 minutos que estuvo dentro del terreno de juego, en el que el cafetero se despidió con una magistral asistencia de volea con la que su compañero Iván Jared Moreno.

“Solamente desearle lo mejor donde vaya; es gran jugador que es”, fueron las palabras de Ignacio Ambriz ante la inminente partida de James Rodríguez, a quien lamentó no haber despedido de otra manera.

¿Cómo le fue a James Rodríguez en el Club León?

El 10 de la selección Colombia se sumó a las filas de las Fieras en enero de este 2025, momento a partir del cual disputó, 2557 minutos, en 34 partidos, en los cuales marcó 5 tantos e hizo 9 asistencias entre la Liga Clausura y Apertura, como la Leagues Cup.

Su rendimiento durante el paso por el conjunto de las Esmeraldas fue de 7.43, según el portal de datos y estadísticas deportivas Sofascore.

Por ahora, el futbolista de 34 años se encuentra concentrado con la Tricolor, para afrontar los juegos amistosos de la fecha FIFA, en la que se medirá este 15 y 18 de noviembre ante Nueva Zelanda y Australia.