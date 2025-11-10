NTN24
Lunes, 10 de noviembre de 2025
Lunes, 10 de noviembre de 2025
Las palabras de despedida del DT del Club León a James Rodríguez - Foto: EFE
Las palabras de despedida del DT del Club León a James Rodríguez - Foto: EFE
James Rodríguez

James Rodríguez le dice adiós al Club León: estas fueron las palabras de despedida del técnico Ignacio Ambriz

noviembre 10, 2025
Por: Natalya Baquero González
Aunque las Esmeraldas cayeron 2-1 ante Puebla, el volante colombiano fue uno de los protagonistas del encuentro por su magistral asistencia.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

El futbolista colombiano James Rodríguez disputó su último encuentro con el Club León de México. Por lo menos así lo dejó ver el técnico del conjunto Esmeralda, Ignacio Ambriz, quien en rueda de prensa posterior al juego en el que su equipo cayó 2 a 1 ante Puebla, dirigió unas palabras hacia el volante cafetero, a quien le deseó “lo mejor”.

El entrenador se refirió al intercambio de palabras que tuvo con el también jugador de la selección Colombia, previo al inicio del encuentro y finalizado el mismo.

“Le pedí antes del partido que lo disfrutara, que de alguna u otra manera no era una despedida como la que él hubiera querido, buscando otro tipo de partido”, indicó el Ambriz.

“Nacho”, como también se le conoce al entrenador de las Fieras, destacó la ovación del público a James Rodríguez, a quien le reconoció que será recordado en el balompié manito por el talento demostrado durante su estadía en la Liga MX.

“La verdad que el cariño de la gente se lo mostró cuando salió; él también lo agradece y le dije ‘a donde vayas, siempre dejarás un buen recuerdo en México’ y desearle lo mejor”, indicó el técnico del Club León.

o

No es para menos; el futbolista colombiano, a pesar de la derrota de su equipo, tuvo un destacado rendimiento durante los 83 minutos que estuvo dentro del terreno de juego, en el que el cafetero se despidió con una magistral asistencia de volea con la que su compañero Iván Jared Moreno.

“Solamente desearle lo mejor donde vaya; es gran jugador que es”, fueron las palabras de Ignacio Ambriz ante la inminente partida de James Rodríguez, a quien lamentó no haber despedido de otra manera.

¿Cómo le fue a James Rodríguez en el Club León?

El 10 de la selección Colombia se sumó a las filas de las Fieras en enero de este 2025, momento a partir del cual disputó, 2557 minutos, en 34 partidos, en los cuales marcó 5 tantos e hizo 9 asistencias entre la Liga Clausura y Apertura, como la Leagues Cup.

Su rendimiento durante el paso por el conjunto de las Esmeraldas fue de 7.43, según el portal de datos y estadísticas deportivas Sofascore.

o

Por ahora, el futbolista de 34 años se encuentra concentrado con la Tricolor, para afrontar los juegos amistosos de la fecha FIFA, en la que se medirá este 15 y 18 de noviembre ante Nueva Zelanda y Australia.

Temas relacionados:

James Rodríguez

Club León

Despedida

Selección

Director técnico

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Los magistrados fueron usados como carne de cañón”: los relatos que han salido a la luz tras 40 años de la toma del Palacio de Justicia en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Análisis sobre las elecciones en Chile: ¿Puede la promesa "mano dura" resolver crisis de seguridad?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Debe someterse al respeto mutuo y al derecho internacional": presidente del Consejo Europeo sobre despliegue contra el narcotráfico en el Caribe

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Quién tiene el control real de las cárceles en Ecuador?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Participó la inteligencia de la Policía colombiana": inspector español sobre operativo que desmanteló primera célula del Tren de Aragua en España

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Esto es un patrón": analistas se pronuncian sobre detención de una migrante colombiana en una guardería de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales

Ver más

Videos

Ver más
Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Debe someterse al respeto mutuo y al derecho internacional": presidente del Consejo Europeo sobre despliegue contra el narcotráfico en el Caribe

Fotografía del presidente Petro en un documento causó revuelo en Colombia.
Gustavo Petro

Revuelo por imagen de Petro en la que aparece vestido de preso que fue llevada a la Casa Blanca antes de su inclusión en la Lista Clinton

Pete Ricketts - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los carteles están respaldados por la Armada de Venezuela y suponen una amenaza para EE.UU., el presidente Trump hace lo correcto": senador republicano Pete Ricketts

Zohran Mamdani (AFP)
Zohran Mamdani

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Accidente de avión en Louisville, Kentucky (AFP)
Accidente aéreo

Accidente de un avión de carga en Louisville, Kentucky, ya deja 11 muertos y hay un número indeterminado de desaparecidos

Más de Deportes

Ver más
Cristiano Ronaldo, jugador del Al Nassr / FOTO: EFE
Cristiano Ronaldo

Cada vez más cerca de otro récord: así fue el gol 950 de Cristiano Ronaldo con el Al Nassr en la liga Saudí

Vinicius | Foto: EFE
Vinicius

Vinicius se disculpó por su reacción al ser sustituido en el triunfo ante el Barcelona, pero dejó por fuera a Xabi Alonso: “A veces la pasión me gana”

Pelea entre jugadores de Lanus y la Universidad de Chile en la Copa Sudamericana / FOTO: EFE
Copa Sudamericana

A los golpes terminó la clasificación de Lanus a la final de la Copa Sudamericana tras eliminar a la Universidad de Chile

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

México convierte embajadas en Bolivia, Ecuador y Perú en guaridas de criminales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Foto de referencia: AFP
Cuba

Denuncian que el régimen cubano estaría cobrando una comisión por enviar mercenarios para combatir con el ejército ruso

Katy Perry y Justin Trudeau - AFP
Katy Perry

El video que confirma que Katy Perry y el ex primer ministro de Canadá Justin Trudeau están "oficialmente saliendo"

Santiago J. Monroy García - Foto Gregorio Díaz
Fotografía

El Colombiano Santiago J. Monroy Gana Reconocimiento Internacional con Foto del Oso Andino

Shakira - EFE
Shakira

Los dos consejos clave que Shakira le dio a su sobrino para que triunfe en el mundo de la música

Despliegue militar de EE. UU. en el Caribe - EFE - AFP
La Noche

¿Qué mensaje envía Trump a Maduro con el despliegue militar más grande en décadas en el Caribe?

Buque USS Jason Dunham - Foto de referencia de AFP
Estados Unidos

"Trump no quiere simplemente presionar, sino un cambio de régimen": analistas sobre despliegue militar en el Caribe

Gato negro | Foto referencia: Canva
España

Ciudad española prohibió la adopción de gatos negros en Halloween para prevenir que sean utilizados para rituales siniestros o malos usos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre