Miércoles, 29 de octubre de 2025
Feminicidio

Un nuevo 'Mounstruo de Mamera': El repulsivo acto de un hombre contra su cuñada e hijo en un barrio de Caracas

octubre 29, 2025
Por: Maryorin Méndez
Feminicidio - Foto AFP
Los casos de feminicidio mantienen en alerta a las autoridades del país.

La información en redes sociales del propio jefe del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Douglas Rico, dejó estupefacta a la opinión pública.

La Policía había detenido al hombre que dos días antes cometió un aberrado crimen que involucró a su cuñada y al bebé de ésta, a quienes mató y violó, aún después de muertos.

El horrendo hecho ocurrió el pasado 27 de octubre en Mamera 4, sector Brisas de Arismendi, parroquia Antímano, municipio Libertador de Caracas.

Jonaiker José Díaz Caraballo, presunto homicida
Jonaiker José Díaz Caraballo, presunto homicida

 

El detenido es Jonaiker José Díaz Caraballo, de 26 años, quien vivía con la hermana de la víctima.

Ese día citó a su cuñada, Leidymar de los Angeles Rocas Navas, de 19 años para que limpiara la casa, y pagarle por un día de servicio.

La joven apareció con su hijo de dos años, de nombre Ángel David, por no tener con quién dejarlo.

"Se pudo conocer que el hombre, valiéndose que su pareja y sus hijos se encontraban en los Valles del Tuy, contactó a su cuñada Leidymar, con la intención que lo ayudara con la limpieza del hogar y este le pagaría por el trabajo, accediendo la misma a realizar el trabajo", informó el CICPC.

Una vez en la vivienda, y en un descuido de la víctima, la forzó a tener un encuentro íntimo.

Leidymar se negó y Jonaiker, "valiéndose de su fuerza física, la sometió y ató sus extremidades a la cama utilizando un cable, para luego abusar de ella".

"El infante atemorizado por el episodio violento, comenzó a llorar y el hombre, se lo llevó hacia el baño donde le causó la muerte con un arma blanca, retornando a la habitación donde estaba Leidymar y le propinó más de 50 heridas punzo penetrantes causándole la muerte, para volver a abusar de ella y de su hijo, ya estando fallecido".

Después del horrendo crimen envolvió ambos cadáveres en bolsas de color negro y los arrojó en una zona boscosa de la parte posterior de la vivienda.

El hombre se fue a la casa sus padres ubicada en El Valle, donde fue capturado y puesto a la orden del Ministerio Público.

