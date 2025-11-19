País de Sudamérica da un salto militar histórico: la compra de 24 cazas lo ubicaría entre las potencias aéreas de la región

La página GlobalFirePower (GFP) ofrece análisis de datos sobre 145 potencias militares modernas en una clasificación que se basa en la capacidad bélica potencial de cada nación en tierra, mar y aire.

En un reciente estudio de GFP, la página realizó una clasificación en la región de Sudamérica sobre los países con aviones cazas más avanzados del año.

Aunque ya había una clasificación previa en la región, los datos dieron un giro inesperado cuando el Ministerio de Defensa del Perú confirmó la compra de 24 aviones caza de última generación.

La adquisición se debe al proceso de modernización de la institución y del reemplazo progresivo de los antiguos cazas Mirage 2000 y MiG-29.

Ahora, de acuerdo con las proyecciones del portal Global Firepower, Perú pasaría de tener 15 a 39 aeronaves de combate, escalando del sexto al tercer puesto en Sudamérica y posicionándose detrás de Brasil y Chile como potencia aérea militar.

Según el medio El Cronista, Perú aún analiza qué modelos de cazas adquirir. Entre sus opciones esta el Gripen E, F-16 y el Rafale. Cada caza tiene capacidades únicas. Su valor en el mercado y en habilidad militar son:

Gripen E

Caza supersónico multifuncional caracterizado por su radar AESA Raven ES-05, cuenta con un sistema infrarrojo Skyward-G para detección pasiva, su velocidad máxima alcanza los Mach 2, lo que es aproximadamente 2.400 Km/h.

Su alcance es de 4.000 Km y cuenta con un motor General Electric F414G, y su valor operativo es alrededor de 8.500 dólares.

F-16

Conocido en el mercado como F-16 Fighting Falcon, es un avión de combate supersónico, monomotor y polivalente. Ha sido diseñado con un sistema de control de vuelo Fly-by-Wire, su velocidad aproximada es de 2.177 Km/h, cuenta con un cañón automático M61 Vulcan de 20 mm y con la capacidad de transportar una amplia gama de misiles aire-aire, aire-superficie, cohetes y bombas.

Rafale

Avión de combate bimotor que destaca por su capacidad de versatilidad. Puede realizar misiones de superioridad aérea, interdicción, reconocimiento aéreo, apoyo terrestre, ataque en profundidad, ataque antibuque y disuasión nuclear, posee un alcance de más de 3.700 Km, y una velocidad máxima de Mach 1.8. Su valor operativo aproximado es de 20.000 y 28.000 dólares.