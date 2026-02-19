"Conversaciones se centraron en medidas para garantizar plan de tres fases del presidente Trump": Comando Sur, unidad que capturó a Maduro, reveló detalles de la visita de su máximo jefe a Venezuela

El Comando Sur de Estados Unidos reveló los detalles de la visita de su jefe, el general de infantería de Marina Francis L. Donovan, a Venezuela que se dio, el miércoles, de manera sorpresiva.

Mencionó que Donovan se reunió con “autoridades interinas venezolanas en Caracas el 18 de febrero de 2026” en un encuentro al que también asistieron la Encargada de Negocios de la Unidad de Asuntos de Venezuela, la embajadora Laura F. Dogu, y el subsecretario de Guerra Interino para la Defensa Nacional y las Américas de EE. UU., Joseph M. Humire.

“Durante la reunión, los líderes reiteraron el compromiso de Estados Unidos con una Venezuela libre, segura y próspera para el pueblo venezolano, Estados Unidos y el hemisferio occidental”, mencionó el Comando.

Indicó además que las conversaciones “se centraron en el entorno de seguridad, las medidas para garantizar la implementación del plan de tres fases del presidente Donald Trump —en particular, la estabilización de Venezuela— y la importancia de la seguridad compartida en todo el hemisferio occidental”.

El ministro de Comunicación del régimen venezolano, Miguel Ángel Pérez Pirela, informó por su parte el general Francis Donovan se reunió con Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López, y Delcy Rodríguez.

Pérez Pirela aseguró desde su cuenta en la red social de X que, durante el encuentro, ambas partes acordaron "trabajar en el diseño de una agenda de cooperación bilateral para la lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas en nuestra región, migración, entre otros".

Además, indicó que la reunión ratificó cuál debe de ser el camino "el mecanismo para resolver divergencias y abordar temas de interés binacional y regional, de interés para todas las partes".

Maduro cayó en la madrugada del sábado 3 de enero cuando Estados Unidos llevó a cabo un ataque sobre varias instalaciones militares en Venezuela, que dejaron como resultado su captura y la de su esposa, Cilia Flores.