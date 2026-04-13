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Lunes, 13 de abril de 2026
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Bundesliga

Rompiendo esquemas: ella es Marie-Louise Eta, la primera mujer en dirigir un equipo masculino de la Bundesliga

abril 13, 2026
Por: Diana Pérez
Marie-Louise Eta | Foto: EFE
Marie-Louise Eta | Foto: EFE
Se incorporó al Union Berlín en el verano de 2023, en el cuerpo técnico del centro de formación masculino, para ayudar a Marco Grote con el equipo sub-19.

El fútbol alemán acaba de sumar un hito histórico al contar con la primera mujer al frente de un equipo de primera división de la Bundesliga.

Se trata de la entrenadora Marie-Louise Eta quien se hará cargo de tomar las riendas de Unión Berlín y convertirse en la primera mujer en dirigir un equipo de primera división en una de las grandes ligas del viejo continente.

Tras la dura derrota 3-1 que sufrió el club frente Heidenheim acercándose cada vez más a la zona de descenso, el equipo dio por terminado el ciclo con el técnico alemán Steffen Baumgart.

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Ahora, la encargada de estar al frente del club será Eta, quien ya hacia parte del cuerpo técnico de "Los de Hierro".

Hasta el final de temporada, la entrenadora estará en la cabeza del banquillo del conjunto alemán que tiene como objetivo salir de la zona de descenso al tener que enfrentarse con el Wolfsburgo, equipo que también lucha por evitar descender.

Ante el nombramiento, Eta aseguró: "Estoy encantado de que el club me haya confiado esta tarea tan exigente".

Y destacó que "una de las fortalezas del Union siempre ha sido aunar todos nuestros recursos en este tipo de situaciones. Y, por supuesto, estoy convencido de que conseguiremos los puntos cruciales con este equipo".

Sin embargo, su nombramiento no ha sido tan bien recibido por parte de la hinchada que ya han realizado comentario sexistas.

Sobre esto, Horst Heldt, director gerente de fútbol profesional masculino, se pronunció diciendo: "Soy consciente de los comentarios sexistas. Al mismo tiempo, me resisto a dar voz a estas personas".

"Para mí, esto se reduce a la calidad del liderazgo, y estamos plenamente convencidos de que Loul es capaz de desempeñar esta tarea. Me parece indignante que todavía tengamos que justificar esto en 2026. Estamos hablando de una líder altamente competente", agregó.

El directivo también puntualizó que desde el club "respaldamos esta decisión de forma unánime y haremos todo lo posible para garantizar que no haya más debate al respecto en el futuro. Todo esto es simplemente vergonzoso".

Lo cierto es que pese a los malos comentarios, Eta cuenta con gran reconocimiento en Alemania. Se incorporó al Union Berlín en el verano de 2023, en el cuerpo técnico del centro de formación masculino, para ayudar a Marco Grote con el equipo sub-19.

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A finales de noviembre de 2023, tras el despido de Urs Fischer como entrenador del Union Berlin, Grote fue nombrado técnico interino y llevó a Marie-Louise Eta a su cuerpo técnico como asistente.

Se convirtió así en la primera mujer en ocupar este puesto en partidos de Bundesliga y de Liga de Campeones (jugó contra el Real Madrid en la temporada 2023-2024)

Siguió como asistente hasta el final de esa temporada, junto al croata Nened Bjelica, y luego nuevamente con Grote cuando Bjelica fue destituido.

Si Sabrina Wittmann se convirtió en la primera alemana en ser nombrada al frente de un equipo profesional en mayo de 2024 en Ingolstadt (tercera división alemana), cargo que sigue ocupando, Eta se convierte en la primera entrenadora de un club de Bundesliga durante solo cinco partidos.

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