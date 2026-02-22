¿El peluche de Punch podría reemplazar la importancia de la figura materna en su desarrollo? Especialista en primates responde

Un pequeño macaco japonés se ha convertido en fenómeno global tras ser rechazado por su madre al nacer en el zoológico de Ishikawa en julio de 2025.

Punch, como fue nombrado, encontró refugio emocional en un peluche de orangután que sus cuidadores le proporcionaron, y desde entonces las imágenes del bebé primate abrazando al juguete han conmovido a millones de personas en redes sociales.

La historia de Punch representa un caso documentado de rechazo materno en primates en cautiverio.

Para entender este curioso comportamiento, el programa La Tarde de NTN24 habló con la doctora Mónica Ramírez, miembro de la Asociación Primatológica colombiana, quien habló sobre la importancia de la figura materna entre los primates.

"Probablemente la hembra nunca tuvo una mamá que le enseñara cómo ser mamá", explicó la experta, señalando que esto ocurre cuando los individuos son extraídos de su medio natural.

La ausencia materna tiene consecuencias significativas. "De la madre se aprende la alimentación, la búsqueda de la interacción con otros individuos, la respuesta a depredadores. Básicamente su supervivencia depende de ese aprendizaje", advirtió la experta.

Los cuidadores del zoológico proporcionan alimento e interactúan mínimamente con Punch para garantizar su supervivencia sin humanizarlo.

Sin embargo, Ramírez detalla que el peluche no reemplaza a la madre, sino que el centro que el zoológico trata de garantizar una compensación para el individuo y le presta el peluche como estrategia temporal para que el mono tenga herramientas para combatir la ansiedad o tristeza que le podría haber causado el rechazo de su madre.

“Lo que busca el animal aquí es un poco de refugio. De hecho, esta es una estrategia que se ha usado tradicionalmente para garantizar el bienestar de los animales, sobre todo con las crías de primates”, explica.

La experta detalló que lo que se busca es que el primate sienta el confort que los seres vivos tienen desde el minuto uno de nacimiento, pero advierte que “no va a reemplazar a su madre”.

La historia trasciende lo emotivo y plantea cuestiones sobre conservación de primates. Ramírez alertó que cerca del 70% de las poblaciones de primates a nivel mundial están bajo algún riesgo, mientras que, en Colombia, con 38 especies, aproximadamente el 50% están amenazadas por fragmentación de hábitat, cacería y tráfico de fauna.

La especialista hizo un llamado a la responsabilidad en redes sociales, advirtiendo que contenido viral de primates humanizados puede estar vinculado al tráfico de fauna, "uno de los cuatro negocios ilícitos más lucrativos del mundo, igual que el tráfico de armas, el tráfico de drogas y el tráfico de personas".