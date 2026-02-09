NTN24
Lunes, 09 de febrero de 2026
Lunes, 09 de febrero de 2026
María Corina Machado

"La situación de Venezuela es un desafío para el sistema interamericano": el mensaje de María Corina Machado ante la CIDH

febrero 9, 2026
Por: Natalya Baquero González
María Corina Machado, líder democrática de Venezuela - Foto: AFP
María Corina Machado, líder democrática de Venezuela - Foto: AFP
La premio Nobel de Paz instó a la CIDH a una visita urgente para que documente la actual situación que vive su país.

Este lunes, la líder democrática de Venezuela, María Corina Machado, hizo presencia en la primera sesión interna de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se llevó a cabo en Washington D.C., Estados Unidos, un espacio en medio del cual expuso la situación actual que vive su país, en la búsqueda del restablecimiento de la libertad y democracia, tras la captura y extracción de Nicolás Maduro por parte de la administración del presidente Donald Trump.

Tras este encuentro, la también Nobel de la Paz expresó por medio de sus redes sociales su agradecimiento a las directivas del CIDH por su “labor en defensa de los derechos humanos” en territorio venezolano.

“Para mí fue un profundo honor y una gran responsabilidad poder intercambiar hoy con el pleno de la CIDH. “Agradezco a su presidente, José Luis Caballero; a su Secretaría Ejecutiva y a su equipo profesional y de técnicos, a quienes pude reconocer su labor en defensa de los DD. HH. en Venezuela”, indicó Machado en su cuenta de X.

María Corina señaló que la situación de su país expuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos representa “un desafío para el sistema interamericano”, motivo por el cual insistió en “denunciar la represión y el patrón de secuestro que sigue operando en el terreno, además del desmantelamiento de todas nuestras instituciones”.

o

En medio de la represión que aún se sigue presentando en Venezuela por parte del régimen venezolano, ahora al mando de Delcy Rodríguez, Machado instó a la CIDH a una visita urgente para que documente la actual situación que vive su país.

“Pedimos documentar la usurpación del poder, mantener la denuncia internacional, exigir la liberación total de los presos, una visita de la CIDH urgente al país y un nuevo informe que refleje los últimos hechos”, manifestó la líder democrática.

Para finalizar, la Nobel de la Paz señaló que “les hemos transmitido la confianza y la determinación de los venezolanos de avanzar a una transición que permita reconstruir nuestras instituciones democráticas, garantizar las libertades individuales de todos los venezolanos, el reencuentro de nuestras familias y el regreso de nuestros hijos a casa”.

Más temprano, María Corina Machado se refirió a la situación de los presos políticos en el país tras las excarcelaciones de presos políticos y lamentó, luego en declaraciones a NTN24, el secuestro del dirigente Juan Pablo Guanipa horas después de su excarcelación.

Hecho ante el cual manifestó que: “Esta es la naturaleza del régimen, tienen terror que la sociedad venezolana se movilice y exprese cívicamente su voz (...) Juan Pablo Guanipa y Perkins Rocha se convierten en referentes de lucha, lejos de atemorizarnos o callarnos, nos dan más razones para seguir movilizándonos”.

Temas relacionados:

María Corina Machado

CIDH

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Libertad

Democracia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Son los preparativos para una acción que van a tomar": expertos analizan presión de EE. UU. a Cuba y describen poder de avión y destructor cerca de la isla

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El miedo sigue funcionando y las amenazas también, debe haber un trato humano para quienes siguen tras las rejas": cardenal Baltazar Porras sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Esta es la dura imagen que mostró María Corina Machado de Perkins Rocha, tras ser excarcelado, con un grillete en una pierna

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"La libertad está siendo usada como herramienta narrativa para ganar tiempo": activistas rechazan secuestro a Juan Pablo Guanipa tras ser excarcelado por el régimen venezolano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El mensaje del régimen es claro: tienen que salir en silencio": exprisionero político sobre secuestro de Juan Pablo Guanipa en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"En Cuba sería mucho más fácil": experto analiza hipotética incursión en la isla y hace comparación con Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Cardenal Baltazar Porras - Foto: EFE
Baltazar Porras

"El miedo sigue funcionando y las amenazas también, debe haber un trato humano para quienes siguen tras las rejas": cardenal Baltazar Porras sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Excarcelado venezolano Jesús Armas
Excarcelaciones en Venezuela

"Agradezco al gobierno de EEUU, ayudaron a nuestro proceso de liberación, no podemos hablar de ley de amnistía cuando no hay una voluntad de cambiar": excarcelado venezolano Jesús Armas

Liberados de Vente Venezuela / FOTO: Twitter: @MariaCorinaYA
Excarcelaciones en Venezuela

“Siguen estando bajo la sombra del régimen”: coordinadora de Vente Venezuela tras excarcelación de miembros del partido

Juan Pablo Guanipa / FOTO: NTN24
Juan Pablo Guanipa

“Lo primero que Guanipa me dijo es ‘cuándo te vienes que tenemos mucho que hacer’”: María Beatriz Martínez, presidenta de Primero Justicia

María Constanza Cipriani, esposa del exprisionero político venezolano Perkins Rocha - Fotos: NTN24 / X
Perkins Rocha

"Los días de él en la cárcel se medían en lágrimas y en ausencia irreparable, aunque no está libre, estará en casa con nosotros": María Constanza Cipriani, esposa del exprisionero político Perkins Rocha

Más de Actualidad

Ver más
Banderas de EE. UU. y Venezuela | Foto Canva
Estados Unidos

Estados Unidos confirmó la liberación de todos sus ciudadanos detenidos en Venezuela

Foto: AFP
Presos políticos

Jorge Rodríguez asegura que 400 presos políticos han sido excarcelados "a la fecha", cifra muy lejana a lo confirmado por organizaciones como Foro Penal

Donald Trump | Foto: AFP
Donald Trump

La Casa Blanca asegura que Trump mantiene como una opción realizar ataques aéreos contra Irán para detener la represión contra los manifestantes

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Banderas de EE. UU. y Venezuela | Foto Canva
Estados Unidos

Estados Unidos confirmó la liberación de todos sus ciudadanos detenidos en Venezuela

Elecciones en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Transición democrática

Funcionario de Trump aseguró que habrá elecciones en Venezuela y reveló fecha probable en que se realizarían, según The Wall Street Journal

Donald Trump en Maryland (EE. UU.) - Foto AFP
Donald Trump

Captura de Maduro y mediaciones en las guerras de Israel y Rusia: expertos analizan los hechos que han marcado el primer año del nuevo mandato de Donald Trump en EE. UU.

Pamela Anderson | Foto: EFE
Pamela Anderson

Pamela Anderson reveló que vivió un "desagradable" momento en los Globos de Oro al encontrarse con reconocido productor

Roger Allers fue uno de los directores del clásico animado de Disney ‘El Rey León’-Foto: AFP/EFE
El Rey León

Roger Allers, uno de los directores de la icónica película animada ‘El rey león’, falleció a los 76 años

Foto: AFP
Presos políticos

Jorge Rodríguez asegura que 400 presos políticos han sido excarcelados "a la fecha", cifra muy lejana a lo confirmado por organizaciones como Foro Penal

Donald Trump | Foto: AFP
Donald Trump

La Casa Blanca asegura que Trump mantiene como una opción realizar ataques aéreos contra Irán para detener la represión contra los manifestantes

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre