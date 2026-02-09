"La situación de Venezuela es un desafío para el sistema interamericano": el mensaje de María Corina Machado ante la CIDH

Este lunes, la líder democrática de Venezuela, María Corina Machado, hizo presencia en la primera sesión interna de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se llevó a cabo en Washington D.C., Estados Unidos, un espacio en medio del cual expuso la situación actual que vive su país, en la búsqueda del restablecimiento de la libertad y democracia, tras la captura y extracción de Nicolás Maduro por parte de la administración del presidente Donald Trump.

Tras este encuentro, la también Nobel de la Paz expresó por medio de sus redes sociales su agradecimiento a las directivas del CIDH por su “labor en defensa de los derechos humanos” en territorio venezolano.

“Para mí fue un profundo honor y una gran responsabilidad poder intercambiar hoy con el pleno de la CIDH. “Agradezco a su presidente, José Luis Caballero; a su Secretaría Ejecutiva y a su equipo profesional y de técnicos, a quienes pude reconocer su labor en defensa de los DD. HH. en Venezuela”, indicó Machado en su cuenta de X.

María Corina señaló que la situación de su país expuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos representa “un desafío para el sistema interamericano”, motivo por el cual insistió en “denunciar la represión y el patrón de secuestro que sigue operando en el terreno, además del desmantelamiento de todas nuestras instituciones”.

En medio de la represión que aún se sigue presentando en Venezuela por parte del régimen venezolano, ahora al mando de Delcy Rodríguez, Machado instó a la CIDH a una visita urgente para que documente la actual situación que vive su país.

“Pedimos documentar la usurpación del poder, mantener la denuncia internacional, exigir la liberación total de los presos, una visita de la CIDH urgente al país y un nuevo informe que refleje los últimos hechos”, manifestó la líder democrática.

Para finalizar, la Nobel de la Paz señaló que “les hemos transmitido la confianza y la determinación de los venezolanos de avanzar a una transición que permita reconstruir nuestras instituciones democráticas, garantizar las libertades individuales de todos los venezolanos, el reencuentro de nuestras familias y el regreso de nuestros hijos a casa”.

Más temprano, María Corina Machado se refirió a la situación de los presos políticos en el país tras las excarcelaciones de presos políticos y lamentó, luego en declaraciones a NTN24, el secuestro del dirigente Juan Pablo Guanipa horas después de su excarcelación.

Hecho ante el cual manifestó que: “Esta es la naturaleza del régimen, tienen terror que la sociedad venezolana se movilice y exprese cívicamente su voz (...) Juan Pablo Guanipa y Perkins Rocha se convierten en referentes de lucha, lejos de atemorizarnos o callarnos, nos dan más razones para seguir movilizándonos”.