El DT venezolano Richard Páez es oficializado como nuevo entrenador de equipo histórico de Colombia: dirigirá después de cinco años

El entrenador venezolano Richard Páez fue oficializado este jueves como nuevo entrenador de equipo histórico de Colombia, lo que marca su regreso a la dirección técnica tras cinco años de ausencia.

El director técnico venezolano fue presentado en las últimas horas en el Cúcuta Deportivo, equipo del fútbol colombiano y semifinalista de la Copa Libertadores.

“El Cúcuta Deportivo Fútbol Club S.A. en reorganización informa a todos los hinchas, periodistas, medios de comunicación y opinión pública en general lo siguiente. Tal y como fue anunciado por nuestros medios digitales, el nuevo director técnico del club será el Doctor. Richard Páez”, informó el equipo nortesantandereano en un comunicado.

Por su parte, el entrenador venezolano brindó sus primeras declaraciones tras ser oficializado como nuevo entrenador.

"Voy a Colombia con la pasión inquebrantable de siempre, con una experiencia y mentalidad acumulada, con espíritu ganador y a buscar maximizar el potencial de los protagonistas en la cancha, nuestros futbolistas. Es un gran reto profesional y lo vamos a cumplir", dijo el estratega de 72 años.

Esta será la primera experiencia del exentrenador de la selección venezolana en cinco años tras dirigir en 2020 a Estudiantes de Mérida.

Cabe recordar, además, que el entrenador venezolano ya hizo parte del fútbol colombiano cuando como entrenador dirigió a Millonarios entre 2010 y 2012. Como entrenador del equipo albiazul, Páez consiguió la Copa Colombia en 2011.

Páez dirigió a la selección Vinotinto entre 2001 y 2007 y, pese a que no pudo conseguir ninguna clasificación al Mundial, muchos expertos señalan que su labor enriqueció al fútbol venezolano y su selección.