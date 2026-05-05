"Es un momento sumamente delicado, hay que tener un poco de paciencia": subsecretario de Estado a NTN24 sobre incertidumbre por futuro de la transición democrática en Venezuela

En medio de las críticas de varios sectores, tanto en Venezuela como en Estados Unidos sobre la incertidumbre que ha generado una transición política en el país sudamericano, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, habló al respecto en exclusiva para NTN24.

Landau aseguró que “la evolución política y económica del país tiene que ir de la mano y eso se complica”. Además, expresó que “los inversores van a querer ciertas garantías de la situación política para invertir”. “La incertidumbre es el peor enemigo de la inversión, entonces estamos trabajando con las autoridades venezolanas para incentivar el desarrollo económico”, agregó.

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En ese sentido, señaló que Venezuela “es un desastre económico después de más de 20 años de mal gobierno” y aseguró que, además de lo económico, trabajan en reformas políticas con Delcy Rodríguez a la cabeza del régimen. “Sí, estamos trabajando con el gobierno que existe en Venezuela, pero también estamos incentivando y empujando reformas políticas a la vez”, detalló.

Sobre las críticas ante la incertidumbre con respecto al futuro político de Venezuela, Landau aclaró que “el paso económico no tiene que adelantarse demasiado del paso político”.

“Eso es muy delicado y en eso estamos, pero les puedo asegurar que tenemos esta meta de llegar a un punto donde puede haber una transición democrática en Venezuela y donde la inversión sea protegida y tenga garantías”, subrayó.

En cuanto al uso de los fondos de los ingresos de la industria petrolera, el funcionario de la administración Trump dijo que están “en contacto constante con las autoridades venezolanas”. “Para asegurarnos de que esos fondos sean usados para usos legítimos y que no sean desviados hacia otros tipos de asuntos”, indicó.

Por último, dijo que es un “momento sumamente delicado” e insistió en que la “transición comenzó apenas hace cuatro meses”. “No es que haya llevado mucho tiempo y todavía creo que hay que tener un poco de paciencia”, concluyó.