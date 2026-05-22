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Viernes, 22 de mayo de 2026
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Raúl Castro

"Se necesita un tribunal que juzgue a la dictadura cubana": diputada chilena impulsa proceso contra Raúl Castro

mayo 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
La diputada Chiara Barchiesi presentó moción en el Congreso chileno con respaldo del presidente José Antonio Kast para investigar 60 años de violaciones.

Comienza a tomar fuerza una nueva causa judicial, esta vez ante instancias internacionales, contra Raúl Castro y otros altos dirigentes de la dictadura cubana por presuntos crímenes y violaciones de derechos humanos.

Sería el segundo proceso que involucra al exmandatario, tras la imputación presentada esta semana en Estados Unidos por el asesinato de los cuatro activistas de Hermanos al Rescate, cuyas avionetas fueron derribadas por orden de Castro en 1996.

En esta oportunidad, el Parlamento de Chile recibió una iniciativa para crear un tribunal internacional encargado de investigar y juzgar los graves delitos atribuidos a la cúpula del régimen castrista-comunista durante casi siete décadas de represión contra el pueblo cubano.

La propuesta fue impulsada en la Cámara de Diputados por la congresista Chiara Barchiesi, del Partido Republicano de Chile, con el respaldo del gobierno del presidente José Antonio Kast.

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La congresista Chiara Barchiesi, del Partido Republicano de Chile, presentó la moción en la Cámara de Diputados con el respaldo del gobierno del presidente José Antonio Kast.

"Todos somos plenamente conscientes de la violación de derechos fundamentales cometidos por la dictadura comunista cubana. Hemos visto presos políticos, persecuciones, torturas, algo que incluso fue confirmado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos", declaró la legisladora.

La diputada Barchiesi explicó que el proyecto de resolución constituye una solicitud al Poder Ejecutivo chileno. "Necesitamos un país que sea casa de dicho tribunal. Nosotros desde Chile, por el compromiso democrático que tenemos, por el anhelo al que nos sumamos desde el pueblo cubano de la libertad, estamos presentando esta moción. Se necesita un tribunal que juzgue a la dictadura cubana", expresó.

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