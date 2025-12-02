Expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico, sale de prisión de EE. UU. tras indulto de Trump

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por narcotráfico, salió de prisión tras recibir el indulto del presidente Donald Trump, según su esposa.

El indulto y la liberación de Hernández ocurren en medio del despliegue estadounidense en el mar Caribe y el océano Pacífico, una operación que Washington asegura que tiene como objetivo frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

VEA TAMBIÉN Juan Orlando Hernández quedó detenido en Nueva York tras comparecer ante un juez o

"¡Dios es fiel y nunca falla! Ayer, lunes 1 de diciembre de 2025, vivimos un día que jamás olvidaremos. Después de casi cuatro años de dolor, de espera y de pruebas difíciles, mi esposo Juan Orlando Hernández VOLVIÓ a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el Presidente Donald Trump", dijo.

Y agregó: "hoy damos gracias a Dios, porque Él es justo y su tiempo es perfecto. Gracias, señor Presidente, por devolvernos la esperanza y por reconocer una verdad que siempre supimos".

En el sitio web de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos figura la liberación de un hombre que coincide con el nombre y la edad del expresidente.

Hernández, presidente de Honduras de 2014 a 2022, fue extraditado a Estados Unidos pocas semanas después de dejar el cargo, cuando la actual presidenta, la izquierdista Xiomara Castro, asumió el poder.

En marzo de 2024, un jurado de Nueva York lo declaró culpable de haber facilitado el ingreso a Estados Unidos de unas 400 toneladas de cocaína, principalmente de Colombia y Venezuela, a través de Honduras.

Según la justicia estadounidense, esos hechos comenzaron en 2004, mucho antes de que Hernández fuera presidente.

El anuncio de Trump de su intención de indultar a Hernández, que cumple una condena de 45 años de cárcel en Estados Unidos, lo hizo una publicación en redes sociales en vísperas de las elecciones en Honduras.

El mandatario dijo en el mensaje que apoya a Nasry Asfura, el candidato del partido conservador de Hernández en los comicios hondureños.

En un mensaje en mayúsculas en su red Truth Social, Trump escribió: "VOTA POR TITO ASFURA PARA PRESIDENTE, Y FELICITACIONES A JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ POR SU PRÓXIMO INDULTO".

"Si (Asfura) no gana, Estados Unidos no malgastará más dinero, porque un líder equivocado solo puede traer resultados catastróficos a un país, sea cual sea", añadió sobre la ayuda a Honduras.

En medio de la incertidumbre y con un pequeño margen que pone a Asfura por delante de Salvador Nasralla, el CNE aún no ha entregado resultados finales de los comicios presidenciales.

Trump acusó, por su parte, acusó a los funcionarios electorales en Honduras de "intentar cambiar" el resultado de sus elecciones presidenciales, mientras un recuento digital parcial reveló que los dos favoritos están en un "empate técnico".

"Parece que Honduras intenta alterar los resultados de sus elecciones presidenciales. ¡Si lo hacen, se armará un escándalo!", afirmó Trump en redes sociales.