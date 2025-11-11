Rusia emite su pronunciamiento más duro sobre ataques a 'narcolanchas' desde que inició despliegue de Estados Unidos en el Caribe

Rusia calificó este martes 11 de noviembre como “ilegales” e "inaceptables" los ataques de Estados Unidos, que han tenido lugar en medio de un fuerte despliegue naval y aéreo, contra supuestas narcolanchas en el Caribe.

"Así es como, en general, actúan los países sin ley, aquellos que se consideran por encima de la ley", dijo en televisión el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov.

El jefe de la diplomacia rusa, además, definió como un "pretexto" la lucha contra el narcotráfico en la que Estados Unidos se sustenta para justificar esos ataques.

Lavrov afirmó, además, que Estados Unidos había estado "destruyendo (los barcos) sin juicio ni investigación, y no solo sin juicio ni investigación, sino sin presentar ningún hecho a nadie".

Washington presenta sus ataques y el despliegue aeronaval en el Caribe como parte de una estrategia contra los cárteles latinoamericanos, a los que define como organizaciones "terroristas".

El último de los ataques, según confirmó del Departamento de Guerra de Estados Unidos, se dio en el Pacífico el pasado domingo.

“Ayer, por orden del presidente Trump, se llevaron a cabo dos ataques cinéticos letales contra dos lanchas operadas por organizaciones terroristas designadas”, mencionó Hegseth en la red social X.

Afirmó que según los servicios de inteligencia estadounidenses, se sabía que la embarcaciones “estaban relacionadas con el contrabando ilícito de estupefacientes”. “Transportaban estupefacientes y transitaban por una ruta de tránsito conocida de narcotráfico en el Pacífico Oriental”, expresó.

“Ambos ataques se llevaron a cabo en aguas internacionales y cada embarcación iba a bordo de tres narcoterroristas varones. Los seis murieron. Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido”, mencionó.

Los bombardeos, tanto en el Caribe como en el Pacífico, han sido alrededor de 20 y han dejado al menos 70 muertos.

La administración de Donald Trump autorizó incluso operaciones de la CIA en Venezuela, y acusa al presidente Nicolás Maduro de estar detrás del tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Lo señala de liderar el Cartel de los Soles.

El Departamento de Estado además ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por información que pueda ser importante para la captura de Maduro.