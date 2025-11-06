NTN24
Colombia

Piden a Estados Unidos que incluya al M-19 en lista de organizaciones terroristas 40 años después del asalto al Palacio de Justicia

noviembre 6, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
Líderes políticos colombianos exiliados en Estados Unidos hacen la petición a la Administración Trump y explican en el programa La Noche los argumentos de esta solicitud.

Cuatro décadas después del asalto al Palacio de Justicia de Colombia, considerado uno de los ataques más sangrientos contra la justicia en la historia latinoamericana, líderes políticos colombianos exiliados en Estados Unidos solicitan a la administración de Donald Trump que incluya nuevamente al M-19 en la lista de organizaciones terroristas.

Los denunciantes argumentan que el M-19, pese a haber sido amnistiado en 1990 por el gobierno del presidente Virgilio Barco y oficialmente desmovilizado, continúa operando como una estructura criminal vinculada a redes de narcotráfico y corrupción política.

“Poniendo al M-19 en la lista de organizaciones terroristas vamos a defender la democracia y a detener a este gobierno que quiere apoderarse de este país”, aseguró Fabio Andrade, presidente de Colombia Habla US.

Según un dossier que será entregado al Departamento de Estado, varios funcionarios del actual gobierno del presidente Gustavo Petro militaron en el M-19 y enfrentan investigaciones judiciales.

Entre los mencionados figura Carlos Ramón González Merchán, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, a quien la Fiscalía imputó cargos que incluyen cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos. González se encuentra prófugo con circular roja de Interpol en Nicaragua, según los denunciantes.

o

Al respecto, el coronel retirado Alfonso Plazas Vega y José Jaime Uscátegui, congresista colombiano, hablaron en La Noche de NTN24.

El coronel retirado Plazas Vega, quien comandó la retoma del Palacio de Justicia en 1985 y fue absuelto por la Corte Suprema de las acusaciones de desapariciones durante el operativo, respaldó la iniciativa.

"La cantidad de delitos cometidos nos indica que el grupo está activo", señaló, agregando que el asalto al Palacio de Justicia fue una operación conjunta entre el M-19 y la organización de narcotraficantes "Los Extraditables" de Pablo Escobar.

"El M-19 no ha respondido, ni siquiera ha pedido perdón por los hechos del Palacio de Justicia y yo me atrevo a decir con pruebas en mano que siguen delinquiendo y siguen vinculados al narcotráfico", afirmó el congresista José Jaime Uscátegui.

El legislador enumera varios funcionarios del gobierno actual con presuntos vínculos al grupo, incluyendo a Olmedo López, actualmente detenido por escándalos de corrupción.

Piden a Estados Unidos que incluya al M-19 en lista de organizaciones terroristas 40 años después del asalto al Palacio de Justicia

