Venezuela abre investigación por incendio en planta de PDVSA y Maduro ordena reforzar la seguridad petrolera en medio de presión militar de EE. UU. en el Caribe

De acuerdo con varios portales, en la tarde del 19 de noviembre se registró una explosión seguida de un incendio en una planta de procesamiento de petróleo de la estatal Petrocedeño ubicada en el estado de Anzoátegui.

Ante este suceso, la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) se pronunció el pasado jueves por su canal de Telegram y anunció que abrió una investigación para determinar las causas del incendio ocurrido el miércoles, esto con el fin de “descartar un acto de sabotaje promovido por enemigos de Venezuela”.

Según la empresa de petróleo, el inicio del incendio activó “de manera inmediata las Brigadas de Emergencia de PDVSA y los Organismos de Control del estado Anzoátegui, aplicando los protocolos de seguridad industrial establecidos”.

Además, aclaró que el incendio fue extinguido totalmente y no dejó a personas heridas, ni afecciones a comunidades cercanas.

La investigación sobre el inicio del incendio estará a cargo de un comité y no implicará "interrupción alguna de los procesos productivos de la industria, gracias a los planes de contingencia y previsión establecidos".

Cabe aclarar que no es la primera vez que ocurre una explosión en alguna instalación petrolera venezolana; con frecuencia, el Gobierno ha argumentado en varias ocasiones que el "sabotaje" es la razón. Sin embargo, expertos aseguran que esto se debe a problemas de operación y mantenimiento.

Pronunciamiento de Nicolás Maduro

En un evento en Caracas transmitido por VTV, Maduro llamó este jueves a la "milicia bolivariana, cuerpos combatientes y el plan integral de defensa" a asegurar las instalaciones petroleras del país y "defenderlas de la CIA".

"Cada quien defienda su espacio, las instalaciones petroleras, gasíferas, defenderlas de la CIA, la CIA que le han metido billete y han dicho: 'Vayan para allá a dañarle la economía a los venezolanos’", sostuvo Maduro.

Finalmente, los operativos de la CIA en Venezuela se deben a que en octubre el presidente Donald Trump dijo que autorizó a la CIA a operar dentro de Venezuela para controlar la inmigración ilegal y el narcotráfico provenientes de ese país.