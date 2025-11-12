"Nuestra campaña contra el narcoterrorismo en el Caribe va a continuar": Casa Blanca tras anuncios de suspensión de entrega de información de inteligencia para el despliegue de EE.UU.

Recientemente se conoció que el Reino Unido dejó de compartir información de inteligencia con Estados Unidos sobre embarcaciones en el Caribe, según la cadena CNN, para no ser cómplice de los ataques militares de la Administración del presidente Donald Trump en aguas internacionales y que considera como ilegales.

A la decisión se sumó el Gobierno de Colombia, en cabeza del presidente Gustavo Petro, quien ordenó “a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses”.

El mandatario colombiano, que ha sido fuerte crítico del despliegue militar estadounidense en el Caribe y los ataques a presuntas narcolanchas en el mismo mar y en el Pacífico, argumentó que “la lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño” y enfatizó en que la medida se mantendrá mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe.

Tras conocerse tal información, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue cuestionada durante una rueda de prensa sobre la decisión de Reino Unido y argumentó que la “campaña contra el narcoterrorismo en el Caribe va a continuar”.

“He visto ese informe. Estoy familiarizado con el informe, pero, como usted sabe, no hacemos comentarios sobre asuntos de inteligencia, asuntos de inteligencia clasificados. En cuanto a la postura de la administración Trump sobre nuestra campaña contra el narcoterrorismo en el Caribe, esta va a continuar”, comentó.

Desde hace varias semanas, la Administración del presidente Trump viene golpeando fuertemente a los carteles de la droga en el Caribe y el Pacifico con la destrucción de aproximadamente veinte embarcaciones con droga que ha dejado a más de setenta presuntos narcotraficantes abatidos.

El despliegue militar de Estados Unidos busca combatir a los carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles atribuido a Nicolás Maduro en Venezuela, con capacidades militares e impedir que trafiquen su mercancía ilegal hacia territorio estadounidense.

En ese contexto, Leavitt aseguró: “El presidente ha dejado muy claro que no va a permitir que los terroristas traigan drogas ilegales que matan a ciudadanos estadounidenses en nuestro gran país”.