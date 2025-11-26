NTN24
Miércoles, 26 de noviembre de 2025
Miércoles, 26 de noviembre de 2025
Luis Suárez

El colombiano Luis Suárez volvió al gol en la Champions League y firmó la victoria del Sporting de Lisboa

noviembre 26, 2025
Por: Diana Pérez
Luis Suárez | Foto: EFE
Luis Suárez | Foto: EFE
Su buen rendimiento con el Sporting ha hecho que sea tenido en cuenta por el entrenador argentino Néstor Lorenzo en la selección Colombia.

Este miércoles se vivió una nueva jornada de la Champions League en la que hubo gol por cuenta colombiana.

El artillero cafetero fue fundamental en el triunfo del Sporting de Lisboa ante el Brujas en la jornada 5 del torneo.

El marcador del partido lo abrió el futbolista Geovany Quenda en el minuto 24 y tan solo siete minutos después llegó el segundo.

El segundo tanto lo hizo el colombiano Luis Javier Suárez, que recibió un pase de su compañero y sin miedo encaró al arquero y envió el balón al fondo de la malla rival.

o

El de sellar el triunfo llegó en la segunda parte del encuentro, en el 70’, de la mano de Francisco Trincao.

Desde su llegada en agosto el delantero colombiano ha aportado su cuota goleadora al equipo acumulando un total de siete goles dos de ellos en Champions League de los cinco partidos que ha disputado.

Su buen rendimiento con el Sporting ha hecho que sea tenido en cuenta por el entrenador argentino Néstor Lorenzo en la selección Colombia.

Tanto así que Suárez anotó 4 tantos en la goleada 6-3 de Colombia ante Venezuela en la última fecha de eliminatorias para el Mundial de 2026.

Los hinchas colombianos esperan que Luis sea uno de los convocados por Lorenzo para enfrentar la cita mundialista en junio de 2026.

Temas relacionados:

Luis Suárez

Champions League

Fútbol europeo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Caso del teniente José Ángel Rodríguez representa la barbarie de Maduro en medio del despliegue histórico de EE. UU. contra el Cartel de los Soles

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hay historias de dictaduras en Latinoamérica, pero eran políticas, las de ahora son el crimen organizado trasnacional”: Héctor Schamis

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Miguel Jiménez: la herencia invisible que lo llevó a convertirse en ingeniero musical del Caribe

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Tememos por sus vidas. Es horror sumado al dolor": familiares de presos políticos en Venezuela alzan su voz por los más de 800 rehenes

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“El presidente Petro habló de paz total y lo que vemos en Colombia es una entrega total”: Andrés Forero, congresista del Centro Democrático

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál es el balance de los primeros dos años de Daniel Noboa como presidente de Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Tiroteo en EE. UU. - Captura de video
Tiroteo

Dos soldados de la Guardia Nacional fueron atacados con disparos en Washington cerca de la Casa Blanca

Migrantes en la frontera entre Chile y Perú - Foto: EFE
Migrantes venezolanos

"Perú no puede aceptar eso, es una provocación": analista tras anuncio del candidato chileno José Antonio Kast de expulsar al país vecino a migrantes venezolanos

Daniel Noboa, presidente de Ecuador (EFE)
Ecuador

¿Cuál es el balance de los primeros dos años de Daniel Noboa como presidente de Ecuador?

Avión - Foto de referencia Canva/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Vuelos cancelados

Venezolanos varados en aeropuerto de España a horas de que venza el plazo que el régimen de Maduro dio a las aerolíneas para reanudar operaciones

Gustavo Petro, presidente de Colombia / FOTO: EFE
Gustavo Petro

“El presidente Petro habló de paz total y lo que vemos en Colombia es una entrega total”: Andrés Forero, congresista del Centro Democrático

Más de Deportes

Ver más
Fanáticos angoleños presentes en la llegada de la Selección de Argentina a Luanda / Lionel Messi, futbolista argentino - Fotos: X / EFE
Messi

Angola se rinde ante Messi: Video registra cómo Luanda enloqueció por la llegada del 'GOAT' argentino

Jhon Arias, Mayra Ramírez y Kevin Mier | Foto: EFE
Premios The Best de la FIFA

Venezuela y Colombia presente: estos son los futbolistas nominados a los premios The Best 2025 de la FIFA

Falleció Xabier Azkargorta - Foto: EFE
Fútbol

Luto en el fútbol mundial: falleció entrenador español recordado por hazaña con selección sudamericana en un Mundial

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Kamla Persad-Bissessar (AFP)
Trinidad y Tobago

Trinidad y Tobago niega que Trump le haya solicitado usar el archipiélago para "lanzar ataques contra Venezuela"

Ecuador | Foto EFE
Cárceles

¿Funcionará el “modelo Bukele” en Ecuador? Un exdirector de Inteligencia dice porqué no

Fanáticos angoleños presentes en la llegada de la Selección de Argentina a Luanda / Lionel Messi, futbolista argentino - Fotos: X / EFE
Messi

Angola se rinde ante Messi: Video registra cómo Luanda enloqueció por la llegada del 'GOAT' argentino

Jhon Arias, Mayra Ramírez y Kevin Mier | Foto: EFE
Premios The Best de la FIFA

Venezuela y Colombia presente: estos son los futbolistas nominados a los premios The Best 2025 de la FIFA

Shakira - EFE
Shakira

Los dos consejos clave que Shakira le dio a su sobrino para que triunfe en el mundo de la música

Aeropuerto de Maiquetía y espacio aéreo venezolano el 25 de noviembre de 2025 (AFP y Flightradar24)
Aerolíneas

Air Europa y Plus Ultra suspendieron vuelos con lo que ya son 10 las aerolíneas que cancelaron operaciones en Venezuela

Homicidio

Asesinan a médico venezolano tras robarle el celular en Perú el día de su cumpleaños

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre