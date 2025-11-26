El colombiano Luis Suárez volvió al gol en la Champions League y firmó la victoria del Sporting de Lisboa

Este miércoles se vivió una nueva jornada de la Champions League en la que hubo gol por cuenta colombiana.

El artillero cafetero fue fundamental en el triunfo del Sporting de Lisboa ante el Brujas en la jornada 5 del torneo.

El marcador del partido lo abrió el futbolista Geovany Quenda en el minuto 24 y tan solo siete minutos después llegó el segundo.

El segundo tanto lo hizo el colombiano Luis Javier Suárez, que recibió un pase de su compañero y sin miedo encaró al arquero y envió el balón al fondo de la malla rival.

El de sellar el triunfo llegó en la segunda parte del encuentro, en el 70’, de la mano de Francisco Trincao.

Desde su llegada en agosto el delantero colombiano ha aportado su cuota goleadora al equipo acumulando un total de siete goles dos de ellos en Champions League de los cinco partidos que ha disputado.

Su buen rendimiento con el Sporting ha hecho que sea tenido en cuenta por el entrenador argentino Néstor Lorenzo en la selección Colombia.

Tanto así que Suárez anotó 4 tantos en la goleada 6-3 de Colombia ante Venezuela en la última fecha de eliminatorias para el Mundial de 2026.

Los hinchas colombianos esperan que Luis sea uno de los convocados por Lorenzo para enfrentar la cita mundialista en junio de 2026.