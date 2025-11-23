NTN24
Domingo, 23 de noviembre de 2025
Petro

"Debe haber vuelos normales a todos los países": presidente Petro se pronuncia sobre Venezuela y dice que no apoya a Maduro ni una invasión

noviembre 23, 2025
Por: Redacción NTN24
El presidente Gustavo Petro. (EFE)
El mandatario se pronunció en un mensaje en el que también consideró que el petróleo es “la “verdadera razón de la guerra en Ucrania y de la posible invasión a Venezuela”.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció este domingo desde su cuenta en X sobre la creciente presión de Estados Unidos, con su desligue militar en el Caribe, sobre el régimen de Nicolás Maduro.

“Yo no apoyo a Maduro, quiero una solución política y pacífica en Venezuela, pero no apoyo una invasión”, aseveró Petro.

El mandatario se pronunció en un mensaje en el que también consideró que el petróleo es “la verdadera razón de la guerra en Ucrania y de la posible invasión a Venezuela”.

“Se desplomarán los precios internacionales y el petróleo será monopolio árabe, EEUU quedará con petróleo pesado y Ecopetrol entrará a números rojos. Los que aplauden la invasión lo que desatan es la quiebra de Ecopetrol y millones de venezolanos hermanos en nuestro territorio”, afirmó.

Petro también habló de los vuelos en América Latina cuando varias aerolíneas anunciaron cancelaciones, después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) advirtiera el viernes sobre una "situación potencialmente peligrosa" al sobrevolar el país.

“Debe haber vuelos normales a todos los países de América Latina desde América Latina y el mundo. Los países no se bloquean, porque se bloquean pueblos y eso debe ser crimen contra la humanidad”, expresó.

Finalmente consideró que ningún estado de un país debe meterse "en los asuntos de otro estado".

La FAA emitió, el viernes, una alerta de amenazas para las aeronaves a cualquier altitud en la región de información de vuelo de Maiquetía en Venezuela.

La advertencia, que se refiere específicamente a la Región de Información de Vuelo Maiquetía (SVZM), abarca gran parte del espacio aéreo venezolano y señala riesgos para aeronaves en todas las fases de vuelo debido a maniobras militares y condiciones inestables.

