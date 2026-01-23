NTN24
Viernes, 23 de enero de 2026
6ix9ine

Desmienten muerte del rapero Tekashi 6ix9ine en centro de detención federal donde también se encuentra recluido Nicolás Maduro

enero 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Tekashi 6ix9ine, rapero de EE. UU. - Fotos: Instagram
El artista ingresó voluntariamente al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn el pasado 6 de enero por violar las condiciones de su libertad supervisada, relacionadas con su caso de crimen organizado de 2019.

Desde algunos varios días varios medios de comunicación han especulado sobre la muerte del rapero Tekashi 6ix9ine en una cárcel federal de Brooklyn, en Nueva York (Estados Unidos).

Las falsas noticias que rápidamente tomaron impulso en diferentes plataformas digitales aseguraban que el artista había fallecido tras un supuesto ataque o apuñalamiento en la penitenciaría. Sin embargo, el propio artista desmintió la información en su cuenta de Instagram.

En un video compartido en el perfil de Instagram de 6ix9ine hace horas, se ve al intérprete de ‘Nini’ con un nuevo look, mientras habla con varios de sus custodios en el centro de detención.

Algunas versiones señalan que la noticia falsa pudo haber sido una estrategia de marketing de su propio equipo para generar impacto mediático antes de nuevos lanzamientos.

Tekashi ingresó voluntariamente al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn el pasado 6 de enero de 2026. Allí se encuentra cumpliendo una sentencia de tres meses por violar las condiciones de su libertad supervisada, relacionadas con su caso de crimen organizado de 2019.

Tekashi 6ix9ine, cuyo nombre real es Daniel Hernández, es un polémico rapero y compositor estadounidense de origen latino (madre mexicana y padre puertorriqueño).

Saltó a la fama a finales de 2017 con su sencillo debut "Gummo" y es conocido por su estética distintiva que incluye cabello con trenzas de colores, numerosos tatuajes faciales y un estilo de rap agresivo.

Su carrera ha estado marcada por arrestos recurrentes. En 2018, por ejemplo, fue detenido por cargos de crimen organizado y posesión de armas vinculados a la pandilla 'Nine Trey Gangsters'.

Redujo su condena tras cooperar con la fiscalía testificando contra otros miembros, lo que le valió el apodo de "snitch" (soplón) en la cultura hip-hop.

Por otra parte, también es famoso por sus gestos de generosidad, regalando grandes sumas de dinero a familias necesitadas de América Latina.

