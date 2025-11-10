Donald Trump amenazó con demandar a la BBC por “montaje engañoso” sobre uno de sus discursos sobre el asalto al Capitolio

Este lunes se conoció que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a la cadena británica BBC con un demanda por 1.000 millones de dólares.

Según una fuente cercana al mandatario republicano, la demanda contra el medio sería por un montaje que considera engañoso de un discurso que dio sobre el día del asalto al Capitolio en Washington en 2021.

El equipo legal de Trump da al grupo de medios públicos británico hasta el viernes para retirar el cuestionado documental y disculparse.

Si no lo hace, "el presidente Trump no tendrá más opción que hacer valer sus derechos (...), incluida la presentación de una acción legal por no menos de USD 1.000.000.000 (mil millones de dólares) en daños", se lee en el documento filtrado.

"La BBC está advertida. por favor, actúe en consecuencia", indica.

Ante la amenaza, el presidente de la BBC salió a disculparse por cometer un “error de juicio” por el montaje engañoso.

Samir Shah en una carta dirigida al comité parlamentario de Cultura, Medios y Deportes, aseguró: “Reconocemos que la manera en que se editó el discurso dio la impresión de un llamado directo a la acción violenta. La BBC desea disculparse por ese error de juicio”.

El caso, revelado el martes por el periódico conservador The Daily Telegraph, se refiere a un documental del programa insignia de la BBC, Panorama, emitido en octubre de 2024, una semana antes de las elecciones presidenciales estadounidenses.

Según Trump y sus asesores, los realizadores de este documental editaron declaraciones pronunciadas en diferentes momentos de un discurso del 6 de enero de 2021, día del asalto al Capitolio en Washington, de que el republicano parece incitar a sus partidarios a dirigirse a la sede del Congreso para "luchar como demonios".

Ese día, los seguidores de Trump se amotinaron en el Capitolio en un intento de anular la certificación de su derrota en las elecciones presidenciales de 2020 frente al demócrata Joe Biden.

La misiva señala que el montaje de la BBC daba una impresión "falsa, difamatoria, maliciosa, denigrante e incendiaria" de lo que el mandatario dijo en su discurso frente a la Casa Blanca.

"La BBC ha causado un daño inmenso a la situación financiera y a la reputación del presidente Trump", concluyen los abogados del mandatario.

Tras varios días de polémica, el director general de la BBC, Tim Davie, y la directora del canal de noticias del grupo BBC News, Deborah Turness, dimitieron el domingo.

"El presidente Trump continuará responsabilizando a aquellos que trafican con mentiras, engaños y noticias falsas", agregó.