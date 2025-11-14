NTN24
Viernes, 14 de noviembre de 2025
Armero

"Me impactó ver a los sobrevivientes con las heridas aún abiertas": periodista sobre la tragedia de Armero

noviembre 14, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
Esteban Pérez, periodista de Noticias RCN, habló en Club de Prensa Colombia sobre la tragedia que marcó al país.

Se cumplen 40 años de la peor tragedia natural de la historia de Colombia. El 13 de noviembre de 1985 la erupción del volcán Nevado del Ruiz arrasó poblaciones enteras y cobró la vida de más de 25.000 personas en Armero, Tolima.

La erupción desató una avalancha de lodo que en cuestión de minutos sepultó por completo esta población y de zonas aledañas como Chinchiná, Caldas.

En la noche, los flujos piroclásticos emitidos por el cráter del volcán fundieron gran parte del glaciar de la montaña, lo que provocó una rápida avalancha de flujos de lodo, tierra y escombros productos de la actividad que descendieron por las laderas del Nevado a gran velocidad.

Exgeneral del Comando Sur de EE.UU., Laura Richardson - Foto: EFE
Despliegue militar

"Tienen sistemas antiguos, no muy capaces": exgeneral del Comando Sur de EE. UU. revela detalles sobre el equipamiento militar de Venezuela

Tragedia de Armero - Foto EFE
Tragedia

"Es un recuerdo doloroso": Evaristo Canete, el camarógrafo que captó la tragedia de Armero

El Secretario de Estado, Marco Rubio, calificó al régimen de Venezuela como "ilegítimo, una organización narcotraficante".
Despliegue militar de Estados Unidos

Gobierno Trump lanza contundentes mensajes sobre despliegue contra el narcoterrorismo: "Los encontraremos y los mataremos"

Mario Díaz-Balart - Gustavo Petro (AFP)
Mario Díaz-Balart

"Sabemos la relación del señor Petro con grupos narcoterroristas dentro de Colombia": congresista de EE.UU. Mario Díaz-Balart lanza fuertes cuestionamientos contra el presidente colombiano

Jorge 'Tuto' Quiroga y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Grupo IDEA

“Se va a decidir si Venezuela vuelve a ser la tierra de gracia o si se queda sometida a una tiránica desgracia”: Jorge ‘Tuto’ Quiroga sobre el despliegue de EE. UU. en el Caribe

