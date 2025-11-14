"Me impactó ver a los sobrevivientes con las heridas aún abiertas": periodista sobre la tragedia de Armero

Se cumplen 40 años de la peor tragedia natural de la historia de Colombia. El 13 de noviembre de 1985 la erupción del volcán Nevado del Ruiz arrasó poblaciones enteras y cobró la vida de más de 25.000 personas en Armero, Tolima.

La erupción desató una avalancha de lodo que en cuestión de minutos sepultó por completo esta población y de zonas aledañas como Chinchiná, Caldas.

En la noche, los flujos piroclásticos emitidos por el cráter del volcán fundieron gran parte del glaciar de la montaña, lo que provocó una rápida avalancha de flujos de lodo, tierra y escombros productos de la actividad que descendieron por las laderas del Nevado a gran velocidad.

Esteban Pérez, periodista de Noticias RCN, habló en Club de Prensa Colombia sobre la tragedia que marcó al país.