Jueves, 19 de febrero de 2026
América Latina

País de Latinoamérica ofrece sus tropas a la Junta de Paz para Gaza

febrero 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Los países árabes también ofrecieron tropas de paz para el territorio, devastado por la guerra.

El mandatario argentino, Javier Milei, ofreció este jueves tropas para desplegar en la Franja de Gaza, en la reunión inaugural de la "Junta de Paz" creada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Ponemos a disposición la colaboración de nuestros cascos blancos", declaró Milei en la reunión, a la que asisten mandatarios de decenas de países.

"Nuestra trayectoria en operaciones de paz es un capital probado que ponemos al servicio de la fuerza de estabilización" en el territorio palestino, añadió Milei.

La "Junta de Paz" es una iniciativa lanzada por Trump como parte del alto fuego que negocia entre Israel y Hamás.

Una veintena de líderes, además de representantes de otros países, participó en la reunión inaugural en el Instituto de Paz de Washington, en la que Trump anunció una contribución inicial de 10.000 millones de dólares.

Indonesia asumirá el papel de comandante adjunto de esa fuerza de estabilización liderada por Estados Unidos. Marruecos también anunció tropas y policías, que formarán a su vez un nuevo cuerpo policial en la Franja.

Cabe aclarar que Argentina ha participado en el pasado en operaciones bajo bandera de la ONU, como en la guerra en la ex Yugoslavia en los años 1990, o en Haití.

En ese contexto, Milei en su discurso aseguró que "la paz duradera no se construye sobre consensos que ceden en lo fundamental. Se construye sobre la determinación de defenderla".

"Creemos en una diplomacia que asume riesgos para alcanzar la paz, creemos en el liderazgo (...) como el del presidente Trump", concluyó.

Por otra parte, Trump afirmó que los países contribuyentes habían recaudado 7.000 millones de dólares como anticipo para la reconstrucción de Gaza.

Entre los contribuyentes se encontraban Kazajistán, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Baréin, Catar, Arabia Saudita, Uzbekistán y Kuwait, añadió. La membresía está compuesta principalmente por países de Oriente Medio, además de líderes de fuera de la región que podrían estar buscando ganarse el favor de Trump.

Las estimaciones para la reconstrucción de Gaza, reducida a escombros tras dos años de guerra, alcanzan los 70.000 millones de dólares.

Cabe recordar que Trump propuso la junta en septiembre, cuando anunció su plan para poner fin a la guerra de Israel en Gaza. Posteriormente, aclaró que el mandato de la junta se extendería más allá de Gaza para abordar otros conflictos en todo el mundo.

