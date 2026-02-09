Kevin Serna pide pista en la selección Colombia; el extremo fue figura en la más reciente salida de Fluminense

El futbolista Kevin Serna comienza a pedir pista en la selección Colombia; en su más reciente salida con Fluminense, volvió a llevarse el protagonismo en el equipo de Río de Janeiro que venció por la mínima diferencia a Maricá, y se proclamó campeón de la Taca Guanabara 2026.

Serna, quien se caracteriza por ser un jugador desequilibrante y polifuncional, se estrenó en una nueva posición; para este encuentro, el técnico Luis Zubeldia lo ubicó como centrodelantero y el cafetero respondió de la mejor manera.

El nacido en Popayán fue el autor del primero y único tanto del encuentro. Cuando todo parecía que el juego terminaría empatado, apareció el colombiano como un falso 9 dentro del área y de cabeza envió el balón al fondo de la red sobre los 67 minutos del partido, tras un centro de Lucho Acosta desde la banda derecha.

Más allá del gol, Serna fue uno de los jugadores más destacados durante el partido entre Fluminense y Maricá. De acuerdo con la plataforma Sofascore, el rendimiento del futbolista cafetero fue calificado con una puntuación de 7.9 y una efectividad en sus pases del 77%.

Estos números y su gran comienzo en el inicio del fútbol brasileño, donde ya ha marcado 4 tantos en seis partidos disputados entre el Campeonato Carioca y el Brasileirao Betano, convierten al nacido en Popayán en uno de los candidatos fuertes a luchar por un puesto en la convocatoria de los elegidos por Néstor Lorenzo para representar a Colombia en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Finalizado el encuentro, el extremo colombiano entregó declaraciones tras alcanzar su primer título de la temporada con Fluminense: “Hoy me tocó jugar de 9, hay que ser versátil. En los diferentes equipos en los que he estado, he podido jugar de 9, como extremo. Bueno, hoy se dio y gracias a Dios salió bien”.

“El ambiente es genial, somos una familia, todos nos apoyamos para alcanzar un buen nivel. Sabemos la confianza que nos da el entrenador y lo que quiere, y estamos intentando reflejarlo en el campo”, sentenció Kevin Serna a la prensa.