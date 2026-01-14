NTN24
Trump - Petro

Presidente Petro confirma fecha de reunión con Trump en la Casa Blanca y califica el encuentro como "determinante"

enero 14, 2026
Por: David Esteban Pinzón
El mandatario colombiano se reunirá con su homólogo estadounidense luego de una llamada que puso fin a una serie de fuertes declaraciones cruzadas.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó este miércoles la fecha de su reunión en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense, Donald Trump, pactada desde la llamada que ambos sostuvieron en la que se acordó la visita.

El encuentro, según informó Petro durante el consejo de ministros, tendrá lugar el 3 de febrero en Washington en la que fue calificada como una reunión "determinante" por el mandatario colombiano.

"La reunión será el 3 de febrero. Ya veremos los resultados de esa reunión que es determinante, mi intención es que el colombiano y la colombiana en general en cualquier lugar del país no sufra y esté tranquilo", expresó Petro.

La visita de Petro a la Casa Blanca fue anunciada por el propio Trump luego de una llamada que le realizó el presidente colombiano la semana pasada.

"Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él en un futuro próximo", adelantó entonces el presidente estadounidense.

"El secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia están haciendo los arreglos necesarios. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca, en Washington, D.C.", agregó Trump en un mensaje en Truth Social.

Petro, por su parte, se mostró conforme con la reunión y ha asegurado que espera discutir temas de interés para ambos países, pero que dirá lo que piensa de la administración Trump.

Estados Unidos ha sancionado al presidente Petro luego de considerar que no hace lo suficiente por la lucha contra el narcotráfico de la región.

Además de descertificar a Colombia de la lucha antidrogas, incluyó a Petro en la Lista OFAC y le revocó la visa después de que Petro instara a las fuerzas militares con megáfono en mano en plenas calles de Nueva York a desobedecer a Trump.

Se espera que luego del encuentro ambos presidentes anuncien cómo procederán después de una serie de impases que también han alcanzado al régimen de Nicolás Maduro, a quien Petro ha llegado a defender e incluso rechazó el operativo militar en Caracas.

