Viernes, 05 de septiembre de 2025
Viernes, 05 de septiembre de 2025
Narcotráfico en Venezuela

Maduro dice que milicianos irán a "niveles más elevados y superiores" en los próximos días

septiembre 5, 2025
Por: Redacción NTN24
El gobernante ordenó el despliegue de 4,5 millones y están en sitios públicos del país.

Desde que Estados Unidos lleva a cabo un despliegue militar en aguas caribeñas cercanas a Venezuela, el régimen de Maduro ordenó el despliegue de 4,5 millones de milicianos.

En plazas y alrededores de instituciones del Estado deambulan con armas largas los milicianos, en su mayoría adultos mayores, con el uniforme que les han entregado, un arma y gorro camuflado para "defender a la nación de toda amenaza imperial".

Pero Maduro dijo que ahora irá a una "gran jornada organizativa y de movilización de fuerzas" de la Milicia Nacional Bolivariana (MNB), en su primera etapa este viernes 5 de septiembre y espera se sumen los 8,2 millones que, asegura, se alistaron en el "sistema defensivo nacional".

Este cuerpo tiene, agrega, una "base poderosa" de 4,5 millones "ya entrenados durante años", y se le sumarán las Unidades Comunales de Milicia en 5.336 comunidades" en sus bases populares (15.751).

Según el dictador los milicianos serán llamados a participar en jornadas con "niveles más elevados y superiores", aunque no dio detalles, aunque dijo que tienen "capacidad absoluta para hacer triunfar la paz en cualquier circunstancia".

"Estamos enfrentando corrientes extremistas del norte, naziextremista, (…) que pretenden amenazar la paz de Suramérica, del Caribe, y pretenden seguir atacando los derechos de los pueblos del mundo".

En las últimas horas, Estados Unidos sumó aviones caza al patrullaje de buques de la Armada que tiene en la frontera marítima con Venezuela.

Son 10 aviones de combate F-35 en un aeródromo de Puerto Rico para realizar operaciones contra los cárteles de la droga, según informaron dos fuentes informadas al respecto a la agencia Reuters.

El despliegue de los 10 aviones se da apenas horas después de que el Pentágono confirmara que dos aviones militares de Venezuela sobrevolaron uno de los destructores desplegados por Estados Unidos en el Caribe.

