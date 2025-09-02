"Podemos confirmar que hemos hundido un buque del Cartel de los Soles": congresista Carlos Giménez tras ataque de EE. UU. a barco con droga procedente de Venezuela

El congresista republicano Carlos Giménez aseguró en las últimas horas que el barco con drogas hundido por Estados Unidos este martes procedente de Venezuela pertenecía al Cartel de los Soles, organización designada como terrorista y, según el gobierno de Donald Trump, dirigida por el régimen de Nicolás Maduro.

A través de su cuenta de X, el político republicano sostuvo que podía confirmar dichos datos con información desde el Congreso de los Estados Unidos.

“Desde el Congreso de Estados Unidos, puedo confirmar que hemos hundido un buque del Cartel de los Soles proveniente de Venezuela que transportaba drogas ilícitas”, dijo Giménez.

VEA TAMBIÉN Trump confirma que Estados Unidos atacó un barco cargado de drogas procedente de Venezuela o

“Esto va viento en popa. Seguimos”, agregó.

Más temprano, el presidente Donald Trump confirmó que Estados Unidos atacó a un barco con narcóticos desde Venezuela.

“Justo cuando salgan de la sala, verán que hace apenas unos minutos literalmente destruimos una lancha, una lancha que transportaba drogas. Había muchas drogas en esa lancha. Y lo verán, y lo leerán. Acaba de suceder hace unos momentos. Y nuestro gran general, jefe del Estado Mayor Conjunto, que ha sido increíble, incluyendo lo que ocurrió en Irán, eliminando una posible capacidad nuclear por mucho tiempo, creo que en un mes la habrían tenido si no hubiéramos hecho lo que hicimos. Él nos dio un pequeño informe, y lo verán, y hay más de donde vino eso”, indicó Trump.

"Tenemos muchas drogas entrando a nuestro país, han estado entrando por mucho tiempo, y estas venían de Venezuela, están saliendo con mucha fuerza desde Venezuela. Muchas cosas están saliendo de Venezuela. Así que lo eliminamos, y podrán ver eso después de esta reunión”, agregó.

En el mismo sentido se pronunció el secretario de Estado, Marco Rubio: "Como el presidente Donald Trump lo acaba de anunciar, hoy el ejército estadounidense llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un barco con drogas que había partido de Venezuela y estaba siendo operado por una organización narcoterrorista designada”.