Así fue el emotivo homenaje de Shakira a Gustavo Cerati durante su concierto en Argentina: "Promesa cumplida"

La cantante colombiana Shakira rindió un emotivo homenaje a Gustavo Cerati en el primero de sus cinco conciertos en Argentina.

Durante la presentación de este lunes, la cantante interpretó su éxito "Día Especial", tema que grabó con el músico y que forma parte de Fijación Oral Vol. 1.

"Siempre que estuvimos juntos me hizo sentir que era un día especial. Por eso nuestra amistad durará para siempre. Promesa cumplida", dijo Shakira.

Mirando fijamente la pantalla donde se proyectaron varias imágenes del artista argentino ya fallecido, Shakira comenzó a interpretar la canción.

En varios videos que rondan las redes sociales, se escucha también la voz del artista como si ambos realizaran un dúo.

Durante su presentación, la colombiana también se refirió a su publicó para dedicar unas emotivas palabras.

"No saben qué alegría me da estar aquí en esta segunda vuelta. Gracias por permitírmelo. ¿Por qué será que cuando vuelvo a Argentina siento que estoy en casa? Serán los tantos años que venimos acompañándonos. Lo que tengo con Argentina es una historia de amor que no se acaba y continúa. ¡Buenos Aires, esta noche y siempre somos uno!", dijo la artista.

Cabe señalar que la artista, quien sigue haciendo historia con su gira "Las Mujeres Ya No Lloran”, continúa anunciando nuevas fechas como parte de su show para el próximo año.

A través de un comunicado, se dio a conocer que la artista se presentará en el mes de febrero en Chiapas, Yucatán y Ciudad de México.

“Shakira regresa a México para ofrecer las noches más poderosas, emotivas y explosivas de la gira, en un encuentro que promete ser inolvidable. El fervor del público mexicano no solo impresionó a la industria: influyó directamente en la decisión de agregar nuevas fechas, impulsada por la demanda masiva de los fans”, señala el comunicado.

Estas son las nuevas fechas confirmadas de Shakira en México 2026

- 21 de febrero – Estadio Víctor Manuel Reyna, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

- 24 de febrero – Estadio Carlos Iturralde, Mérida, Yucatán

- 27 de febrero – Estadio GNP Seguros, Ciudad de México

La barranquillera marcó un hito al ofrecer 12 conciertos en el estadio para eventos masivos GNP Seguros y al elevar la cifra de asistentes a más de 780 mil durante su estadía en la capital mexicana.

Ante ello, la intérprete de ‘Soltera’ recibió una placa conmemorativa por su récord de ventas en el Estadio GNP Seguros, donde también se han presentado reconocidos artistas.