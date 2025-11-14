NTN24
Viernes, 14 de noviembre de 2025
Caso Epstein

Trump acusó a demócratas de montar una "farsa" con el caso de Jeffrey Epstein y pedirá una investigación federal contra Bill Clinton

noviembre 14, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Donald Trump, presidente de EE.UU. / Jeffrey Epstein, magnate estadounidense, condenado por delitos sexuales / Bill Clinton, presidente 42.º de los EE.UU. - Fotos: EFE
Mediante su plataforma digital, Truth Social, el titular de la Casa Blanca sostuvo que "los demócratas están haciendo todo lo posible con su poder menguante" respecto al asunto.

Este viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a políticos demócratas de montar una "farsa" con el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein y anunció que pedirá una investigación federal que incluya a personalidades como el expresidente Bill Clinton.

Mediante su plataforma digital, Truth Social, el titular de la Casa Blanca sostuvo: "Los demócratas están haciendo todo lo posible con su poder menguante para impulsar nuevamente la farsa sobre Epstein, a pesar de que el Departamento de Justicia ha publicado 50.000 páginas de documentos".

Trump también recordó que Epstein, figura destacada de la vida social neoyorquina, "era demócrata". "Es el problema de los demócratas, no el problema de los republicanos", escribió en su red social, el ejecutivo estadounidense.

"Algunos republicanos débiles cayeron en las garras (de los demócratas) porque son blandos y tontos", añadió en su mensaje.

El magnate Jeffrey Epstein fue considerado por la justicia norteamericana como “delincuente un sexual”, mismo que se suicidó en su celda en agosto de 2019.

Tras su muerte se han dado a conocer varios casos vinculados a su red de menores de edad de las que abusaron sexualmente él y algunos de sus invitados, en muchos casos personalidades mundiales.

Los demócratas, en la oposición y en minoría en el Congreso, quieren ahora que se publique todo el dosier sobre este caso de repercusiones internacionales.

El FBI y el Departamento de Justicia anunciaron hace meses que, tras una investigación interna, no podía publicarse más material sin comprometer a testigos clave durante el juicio que condenó a Epstein.

Con la ayuda de su cómplice Ghislaine Maxwell actuando como reclutadora, Epstein llevaba a menores a sus residencias, especialmente en Nueva York y Florida.

Ghislaine Maxwell cumple una condena de 20 años de prisión por explotación sexual.

Una parte de los estadounidenses y figuras de la derecha y de la izquierda creen que Epstein fue asesinado para evitar que implicara en el escándalo a personalidades destacadas.

El presidente estadounidense siempre alegó desconocer la explotación sexual de menores por parte de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, a quienes frecuentó antes de enemistarse con ellos.

Es importante destacar que, aunque Clinton es mencionado frecuentemente en los documentos y tuvo una relación social y profesional con Epstein, no ha sido acusado de ningún delito ni de conducta sexual inapropiada en relación con el caso.

Temas relacionados:

Caso Epstein

Jeffrey Epstein

Donald Trump

Bill Clinton

Casa Blanca

