Maduro cuenta los días desde el comienzo del despliegue en el Caribe y dice que van "17 semanas de guerras psicológicas" por parte de EE. UU.

El cabecilla del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, parece que cuenta los días desde que comenzó el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, pues aseguró que su país lleva "17 semanas de guerra psicológica".

Así lo dijo durante un acto en el que llamó a las Fuerzas Armadas a mantenerse "imperturbables" y "alerta" frente las operaciones adelantadas por el Gobierno de Donald Trump en aguas internacionales contra los carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles.

"Desde hace 17 semanas, fuerzas extranjeras imperialistas amenazan continuamente con alterar la paz del mar Caribe, de Sudamérica y de Venezuela bajo falsos y extravagantes argumentos", dijo en un mensaje grabado en el que se dirigió a militares.

Y es que desde agosto, la administración del presidente Trump envió una flotilla militar hacia el Caribe con el argumento de luchar contra carteles del narcotráfico, entre ellos el Cartel de los Soles atribuido a Maduro.

Aunque Estados Unidos insiste en que sus operaciones son contra el narcotráfico, el régimen venezolano asegura que las maniobras enmascaran un plan para derrocar a Maduro y apoderarse de los recursos naturales del país.

"17 semanas de guerras psicológicas, presiones inmorales que, lejos de atemorizar a nuestro pueblo, han despertado una fuerza fabulosa de resistencia, de conciencia nacional", agregó Maduro en el discurso televisado por el 105 aniversario de la Aviación militar.

La ceremonia estuvo encabezada por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, quien cuestionó la cooperación militar entre Estados Unidos y vecinos del Caribe, entre ellos, República Dominicana que autorizó la presencia temporal de militares estadounidenses en uno de sus aeropuertos para operaciones antinarcóticos.

"Gobiernos genuflexos que se prestan para el juego imperialista, para militarizar el Caribe, para hacer el Caribe un mar cerrado para sus intereses", señaló.

Cabe mencionar que previo al despliegue militar, el Departamento de Justicia de EE.UU. anunció el aumentó de la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro, que quedó en 50 millones de dólares.