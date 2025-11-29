NTN24
Sábado, 29 de noviembre de 2025
Sábado, 29 de noviembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Maduro cuenta los días desde el comienzo del despliegue en el Caribe y dice que van "17 semanas de guerras psicológicas" por parte de EE. UU.

noviembre 29, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
El jefe del régimen venezolano llamó a las Fuerzas Armadas a mantenerse "imperturbables" y "alerta" frente a las operaciones estadounidenses.

El cabecilla del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, parece que cuenta los días desde que comenzó el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, pues aseguró que su país lleva "17 semanas de guerra psicológica".

Así lo dijo durante un acto en el que llamó a las Fuerzas Armadas a mantenerse "imperturbables" y "alerta" frente las operaciones adelantadas por el Gobierno de Donald Trump en aguas internacionales contra los carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles.

o

"Desde hace 17 semanas, fuerzas extranjeras imperialistas amenazan continuamente con alterar la paz del mar Caribe, de Sudamérica y de Venezuela bajo falsos y extravagantes argumentos", dijo en un mensaje grabado en el que se dirigió a militares.

Y es que desde agosto, la administración del presidente Trump envió una flotilla militar hacia el Caribe con el argumento de luchar contra carteles del narcotráfico, entre ellos el Cartel de los Soles atribuido a Maduro.

Aunque Estados Unidos insiste en que sus operaciones son contra el narcotráfico, el régimen venezolano asegura que las maniobras enmascaran un plan para derrocar a Maduro y apoderarse de los recursos naturales del país.

"17 semanas de guerras psicológicas, presiones inmorales que, lejos de atemorizar a nuestro pueblo, han despertado una fuerza fabulosa de resistencia, de conciencia nacional", agregó Maduro en el discurso televisado por el 105 aniversario de la Aviación militar.

o

La ceremonia estuvo encabezada por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, quien cuestionó la cooperación militar entre Estados Unidos y vecinos del Caribe, entre ellos, República Dominicana que autorizó la presencia temporal de militares estadounidenses en uno de sus aeropuertos para operaciones antinarcóticos.

"Gobiernos genuflexos que se prestan para el juego imperialista, para militarizar el Caribe, para hacer el Caribe un mar cerrado para sus intereses", señaló.

Cabe mencionar que previo al despliegue militar, el Departamento de Justicia de EE.UU. anunció el aumentó de la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro, que quedó en 50 millones de dólares.

Temas relacionados:

Despliegue militar de Estados Unidos

Caribe

Régimen de Maduro

Donald Trump

Tensión entre Venezuela y Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El detalle está en la fecha, la llamada salió mal o Trump decidió seguir con la presión": expertos sobre la llamada entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Crudo relato de la madre de un dirigente de Vente Venezuela secuestrado por el régimen de Maduro: "Me dice, 'mamá, estoy bien, no puedo hablar más, no me han torturado'"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos lanza inusual campaña para restaurar los buenos modales en aeropuertos y dentro de los aviones: de esto se trata

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Tiene afán de protagonismo": analista político tras acusaciones de Edmand Lara, vicepresidente de Bolivia, sobre el presidente Rodrigo Paz

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Demuestra que sí existió trampa y fue una elección ilícita": Rodrigo Lara Sánchez, excandidato a la vicepresidencia, tras sanción del CNE a campaña presidencial de Gustavo Petro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Airbus A320 | Foto: AFP
Aerolíneas

Crisis mundial por la cancelación de vuelos por problemas en el software de aeronaves Airbus A320

Nicolás Maduro y Donald Trump (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

"El detalle está en la fecha, la llamada salió mal o Trump decidió seguir con la presión": expertos sobre la llamada entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Piden libertad para los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

Crudo relato de la madre de un dirigente de Vente Venezuela secuestrado por el régimen de Maduro: "Me dice, 'mamá, estoy bien, no puedo hablar más, no me han torturado'"

Donald Trump y Nicolás Maduro - AFP, EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Fue Maduro el que llamó a Trump. Está tanteando su salida, no por la voluntad, sino por su supervivencia": Antonio De la Cruz

Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Gobierno de Colombia

¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

Más de Actualidad

Ver más
Cielo Paz, esposa de José Medina - AFP
Condena

Duro relato de esposa de exmilitar colombiano condenado en Rusia por supuestamente combatir a favor de Ucrania: “Nos enteramos por las redes sociales”

Foto del régimen de Venezuela (EFE)
Régimen venezolano

"Los militares venezolanos no se van a sacrificar por Nicolás Maduro": militar retirado de la FANB lanza advertencia sobre eventual intervención de EE. UU. en Venezuela

Foto referencia: AFP
Corte Suprema de Estados Unidos

Corte Suprema de Estados Unidos avaló orden de Trump de eliminar el tercer género en los pasaportes

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Cielo Paz, esposa de José Medina - AFP
Condena

Duro relato de esposa de exmilitar colombiano condenado en Rusia por supuestamente combatir a favor de Ucrania: “Nos enteramos por las redes sociales”

Foto del régimen de Venezuela (EFE)
Régimen venezolano

"Los militares venezolanos no se van a sacrificar por Nicolás Maduro": militar retirado de la FANB lanza advertencia sobre eventual intervención de EE. UU. en Venezuela

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado emite "Manifiesto de la Libertad" en horas clave para Venezuela: "El abuso de poder del régimen está llegando a su fin"

Foto referencia: AFP
Corte Suprema de Estados Unidos

Corte Suprema de Estados Unidos avaló orden de Trump de eliminar el tercer género en los pasaportes

Roberto Vernet
Detenciones arbitrarias

Roberto Vernet, colaborador de Vente Venezuela, secuestrado mientras trotaba en un parque público

Este 11 de nobiembre de 2025 se registró una llamarada solar X5.1 - Foto NOAA
Tormenta solar

El Sol emite una llamarada X5.1, la más fuerte en meses, con posibles efectos en la Tierra

Cristina Fernández de Kirchner - EFE
Argentina

La expresidente Cristina Kirchner se enfrenta a nuevo juicio por presunta corrupción en Argentina mientras cumple arresto domiciliario por otro caso

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre