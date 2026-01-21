"No es posible una transición con represión": María Corina Machado en entrevista para NTN24

La líder democrática y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, concedió una entrevista al programa La Noche de NTN24 en la que se refirió a una eventual transición tras la captura de Nicolás Maduro en los operativos que Estados Unidos realizó en Venezuela el pasado sábado 3 de enero.

"No es posible, como hemos dicho, una transición con represión. Y en el momento que tú le quitas el componente de la represión al régimen criminal que sigue en el poder a través de esta señora (Delcy Rodríguez), no le queda nada", sostuvo María Corina Machado.

Machado explicó que, por esa razón, el régimen en consciente de lo que representa la “liberación de los presos políticos”.

“Todo el mundo sabe lo que pasa en Venezuela. Por lo tanto, cualquier proceso que implique avanzar hacia una transición parte por desmontar la represión, incluyendo toda esa brutal estructura del terror que es el sistema de la administración de injusticia chavista”, expresó.

Aseveró en ese sentido que la prioridad absoluta en este momento es la liberación, “no digo excarcelación, sino la liberación de todos los presos políticos en Venezuela, el cierre, la clausura absoluta de los centros de tortura y el desmantelamiento del sistema de represión, para que todos los que se han ido, los que están escondidos puedan volver, incluyéndome, que quiero regresar a mi país lo antes posible”.

Y lamentó que una reconstrucción de Venezuela no va a ocurrir mientras la “mafia” continúe en el poder.

"Nosotros tenemos los recursos, el conocimiento, el talento para convertir a Venezuela en el país más próspero de nuestra región. Y eso no va a ocurrir mientras esté la mafia en el poder", manifestó.

Finalmente, María Corina resaltó que ella va a “hacer lo que los venezolanos quieran”. “Al final, mi obsesión de vida es liberar a nuestro país. Cada paso que doy, cada decisión que tomo, cada palabra que escojo, yo la paso siempre por ese filtro: qué es lo que conviene para liberar a Venezuela. Y he tenido que tomar decisiones durísimas, que nadie va a entender, porque son complejas”.

“Mi propia familia ha tenido que pagar un costo inmenso por esas decisiones”, concluyó la lider democrática.