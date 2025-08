Maduro: "Todo el que quiera venir de Estados Unidos a invertir, ¡welcome, welcome, welcome!"

En su programa de los lunes, Con Maduro +, el gobernante hizo un guiño a Estados Unidos, habló de crecimiento económico y de los sectores industriales del país, según sus propias cifras.

Nicolás Maduro dijo que el "crecimiento" en el primer semestre es un "auspicioso", basado en cifras del Banco Central de Venezuela que él mismo controla y que ubica la cifra en 6 %.

Sin embargo, la inflación va en carrera y la devaluación del bolívar también, mientras que el sueldo mínimo sigue siendo Interior a los 3 dólares y sigue otorgando bonos a discreción como arma de control político.

Según Maduro, Venezuela sigue liderando el crecimiento en Suramérica en lo que va de 2025, los dos primeros trimestres registraron crecimiento del 9% y 6,65% respectivamente, "lo que nos permite estimar por datos estadísticos de manera preliminar un crecimiento para el primer semestre consolidado del 7,71% del producto interno bruto de la economía real de Venezuela".

La cifra luce positiva pero el país ha estado en crisis, derrumbe y recesión durante años, por lo que cualquier crecimiento no impacta significativamente en el bolsillo del ciudadano.

Según Maduro , los sectores que más impulsan el crecimiento semestral: "Actividad de hidrocarburos creció en el primer semestre 14,99% (…) el sector hidrocarburos recuperándose con pulmón propio", añade.

"Por ahí yo vi una rueda de prensa de Diosdado, entonces los periodistas siguen preguntando que Chevron, que Chevron, que Chevron, ¡dejen la estupidez vale!. Venezuela con Chevron o sin Chevron va creciendo un montón y avanzando con esfuerzo propio, esfuerzo propio, ah que sí Chevron volvió: aplausos, cuando no estuvieron ahora, que estuvieron en el limbo crecimos, en los campos petroleros de Chevron, creció la producción con pulmón propio, con los trabajadores y esos campos van a seguir creciendo. Ahora ellos volvieron, bienvenidos, ¡Welcome, welcome, welcome, bienvenidos!

Y todo el que quiera venir de Estados Unidos a invertir: ¡Welcome, welcome, welcome!. El sector hidrocarburos tiene un crecimiento increíble", insiste.