Domingo, 07 de diciembre de 2025
Día de las Velitas en Colombia - Foto referencia: Canva
Navidad

Día de las Velitas: ¿Qué es y por qué se celebra en Colombia como una tradición navideña?

diciembre 7, 2025
Por: Natalya Baquero González
Una tradición colombiana que, más allá del ámbito religioso, refleja unión, esperanza y gratitud.

Este domingo 7 de diciembre, como cada año, en toda Colombia se llevará a cabo el 'Día de las velitas', una tradición colombiana arraigada principalmente al catolicismo. Esta fecha marca el inicio de la Navidad en el territorio cafetero, la cual se extiende hasta el 'Día de Reyes' del mes de enero.

Durante la celebración de esta festividad, las familias acostumbran salir a las calles y encender las tradicionales velitas de colores, ya sea en faroles o en el piso de los andenes de sus hogares, una luz que simboliza unión, gratitud por lo vivido y esperanza por lo que vendrá.

El origen de esta tradición se remonta al siglo XIX

El Día de las Velitas tiene su origen en la celebración religiosa de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, un evento católico que fue proclamado oficialmente por el papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854.

De acuerdo con documentos históricos, los fieles católicos de aquella época encendieron velas como muestra de apoyo y devoción a este acto religioso que con el tiempo se transformó en una tradición popular en territorio colombiano.

Aunque la raíz de esta tradición inicialmente fue religiosa, con el tiempo esta fecha se convirtió en una costumbre cultural, la cual ha trascendido credos y generaciones, convirtiéndose en una festividad llena de luz, renovación espiritual, agradecimiento y unión familiar.

En medio de la celebración de la víspera de la Solemnidad de la Inmaculada Concepción, las familias convierten sus ventanas, balcones y andenes en escenarios coloridos, un espacio en el que los vecinos se reúnen a conversar y compartir natilla, buñuelos, vino, galletas y hasta sancocho, alimentos típicos colombianos que enmarcan la tradición navideña.

De igual manera, en muchos rincones de Colombia la ‘Noche de velitas’ coincide con la inauguración de los alumbrados navideños en medio de espectáculos pirotécnicos. Con el tiempo, esta tradición se ha expandido a otras partes del mundo, debido a la cantidad de colombianos que viven fuera del país.

Con el paso del tiempo, esta celebración se ha convertido en un espacio para:

  • Agradecer por las bendiciones recibidas durante el año.
  • La ocasión perfecta para pedir por la prosperidad, la salud y la paz.
  • Una fecha para recordar a los seres queridos que ya no están.

Marchas a nivel mundial en favor de María Corina Machado - Fotos: AFP
María Corina Machado

“Este galardón es una validación internacional de la lucha democrática en Venezuela”: Coordinadora de Vente Venezuela en EE. UU.

Claudia Sheinbaum, presidente de México / FOTO: EFE
Claudia Sheinbaum

¿Cuál es el balance de los siete años del partido Morena, el de la presidente Claudia Sheinbaum, en el poder en México?

María Corina Machado ganó el premio Nobel de Paz - EFE
María Corina Machado

¿Qué significa el Nobel de Paz de María Corina Machado para los venezolanos en el exterior?

buque USS Gettysburg desplegado en el Caribe y Nicolás Maduro - Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Siempre se ha considerado como un refugio de Maduro": exoficial estadounidense explica por qué el buque USS Gettysburg se encuentra cerca de isla venezolana

Hugo El Pollo Carvajal y Donald Trump - AFP
La Noche

"El régimen de Maduro constituye un peligro para toda la región": Zair Mundaray sobre carta de ‘El Pollo’ Carvajal a Trump

