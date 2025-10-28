Maestros venezolanos comienzan a recibir miserables aguinaldos a dos meses del fin de año

560 bolívares equivalentes a 2,60 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, fue el pago recibido por docentes bajo el concepto de aguinaldos correspondientes al año 2025, una noticia agria que entristeció a profesionales de la educación, uno de los gremios más golpeados por la crisis económica y social que atraviesa el país bajo las políticas del chavismo.

Este sería el primer abono del aguinaldo, que se estima sea fraccionado en tres pagos.

"Yo no sé si me dio rabia, impotencia o si me embargó una profunda tristeza. ¿Hasta cuándo la burla?", expresó una maestra de preescolar a través de un video que se viralizó en redes sociales, en el que además compartió la desmotivación que atraviesa gremio.

Explicó que el bajo ingreso no alcanza para un desayuno.

"El que se monta a vender caramelos en un carrito, gana más que yo", dijo, mientras se cuestionaba cuál era la motivación para asistir al aula.

En promedio los maestros ganan 15 dólares mensuales en Venezuela, país con un sistema educativo en crisis que enfrenta un déficit de 200.000 docentes. Mientras los alimentos básicos para una familia de cuatro personas superan los 700 dólares mensuales, el gremio hace malabares con el presupuesto para sobrevivir.

Mientras tanto Nicolás Maduro insiste en que los bajos sueldos son consecuencia de las sanciones internacionales que mermaron los ingresos del país, aunque expertos sostienen que la precariedad venía de antes.