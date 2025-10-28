NTN24
Martes, 28 de octubre de 2025
Docentes

Maestros venezolanos comienzan a recibir miserables aguinaldos a dos meses del fin de año

octubre 28, 2025
Por: Redacción NTN24
Maestros venezolanos - Foto AFP
"El que se monta a vender caramelos en un carrito, gana más que yo", dijo la docente mientras expresaba falta de motivación para seguir dando clases.

560 bolívares equivalentes a 2,60 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, fue el pago recibido por docentes bajo el concepto de aguinaldos correspondientes al año 2025, una noticia agria que entristeció a profesionales de la educación, uno de los gremios más golpeados por la crisis económica y social que atraviesa el país bajo las políticas del chavismo.

Este sería el primer abono del aguinaldo, que se estima sea fraccionado en tres pagos.

"Yo no sé si me dio rabia, impotencia o si me embargó una profunda tristeza. ¿Hasta cuándo la burla?", expresó una maestra de preescolar a través de un video que se viralizó en redes sociales, en el que además compartió la desmotivación que atraviesa gremio.

Explicó que el bajo ingreso no alcanza para un desayuno.

"El que se monta a vender caramelos en un carrito, gana más que yo", dijo, mientras se cuestionaba cuál era la motivación para asistir al aula.

En promedio los maestros ganan 15 dólares mensuales en Venezuela, país con un sistema educativo en crisis que enfrenta un déficit de 200.000 docentes. Mientras los alimentos básicos para una familia de cuatro personas superan los 700 dólares mensuales, el gremio hace malabares con el presupuesto para sobrevivir.

Mientras tanto Nicolás Maduro insiste en que los bajos sueldos son consecuencia de las sanciones internacionales que mermaron los ingresos del país, aunque expertos sostienen que la precariedad venía de antes.

Musk contra Netflix | Foto EFE
Elon Musk

Elon Musk le declara la guerra a Netflix y las acciones de la plataforma caen tras sus críticas

Sede del ICE en Nueva York - Foto: EFE
ICE

Departamento de Seguridad de EE. UU. denuncia que grupos criminales están ofreciendo recompensas para asesinar agentes migratorios

Nicolás Maduro - Foto EFE/ Militares en el Caibe - Foto X: U. S. Marines (@USMC)
Despliegue militar de Estados Unidos

"En la fase dos se va a capturar a los líderes del Cartel de los Soles": exoficial de Inteligencia de EE. UU. sobre despliegue en el Caribe, calificado como el más grande en 30 años

Opinión

Ver más
Arturo McFields Dictadura de Maduro

Nicolás Maduro y la estrategia del gran payaso

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

