Lunes, 05 de enero de 2026
Juicio contra Maduro

Magíster en inteligencia estratégica explica detalles del juicio de Nicolás Maduro y su captura

enero 5, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: El Informativo
Andrés Úsuga se refirió en NTN24 a la hora de la captura de Maduro expuesta por el juez en Nueva York, diferente a la que se estimó en primer lugar durante el operativo en Caracas.

Andrés Úsuga, magíster en inteligencia estratégica, explicó este lunes en El Informativo de NTN24 algunos detalles sobre el juicio de Nicolás Maduro que tuvo lugar el mismo lunes en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan, Nueva York (Estados Unidos).

Úsuga se refirió a la hora de la captura mencionada durante la audiencia por el juez, quien aseguró que esta ocurrió a las 11:30 a.m. y no durante la madrugada, alrededor de las 2:00 a.m. de Caracas tras el operativo militar estadounidense, como se estimó inicialmente.

o

"Es complejo ver ese esa hora que da el informe. (…) Lo que se podría de pronto observar es que toman es la hora de la legalización de la captura y no la hora realmente de la extracción del personaje desde Caracas. Y me imagino que así se hace porque cuando entran con las tropas no entran fiscales y no entra policía judicial", expuso Úsuga.

Para su análisis, Úsuga se basó, según dijo, en el sistema Penal Oral Acusatorio, "que es una copia precisamente del sistema norteamericano y que en Colombia lleva aproximadamente 20 años", de acuerdo con lo que explicó.

"Lo que yo creería es que intentan dar una hora para que no se viole precisamente ese derecho fundamental que tendría cualquier capturado. Y es que se le defina la situación jurídica en determinado número de horas so pena de tener que verse liberado por las autoridades", agregó.

o

Maduro, cabe resaltar, se declaró "no culpable" de los cargos de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

