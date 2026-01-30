María Corina Machado habla en el "Hay Festival Cartagena 2026" de la situación en Venezuela

Este viernes 30 de enero, en el marco del Hay Festival Cartagena 2026, la líder de la democracia en Venezuela María Corina Machado participará de manera virtual del conversatorio "Hablemos de Venezuela", junto al periodista Michael Stott.

Machado, quien además es Nobel de Paz 2025, abordará durante su conversación con Stott la situación de su país y su lucha democrática, así como los últimos acontecimientos tras la captura de la cabeza del régimen chavista, Nicolás Maduro.

Esta primera parte tendrá una duración de 20 minutos y posteriormente se otorgarán 20 minutos de preguntas al público asistente en el Centro de Convenciones (Auditorio Getsemaní), en Cartagena de Indias (Colombia), según la agenda oficial del evento.

Asimismo, se desarrollará un debate de 40 minutos en la segunda parte sobre la situación actual de Venezuela y en la región y sus posibles escenarios futuros.

En esta parte, participarán Javier Lafuente (España), director de las Américas de El País; Daniel Lozano (España), corresponsal de El Mundo en las Américas; Luz Mely Reyes (Venezuela), periodista, escritora, analista y directora y cofundadora del medio digital Efecto Cocuyo. El Debate será moderado por Michael Stott (Reino Unido), editor para Latinoamérica del Financial Times.

La intervención de María Corina Machado en la vigésimo primera edición del "Hay Festival Cartagena" podrá ser seguida por los interesados a través del canal de YouTube de Noticias RCN.